Судьба благосклонна: «Ньюкасл» проиграл «Эвертону», но добыл путёвку в Лигу чемпионов

Если бы о судьбе путёвки в главный клубный турнир Европы решал только этот матч, «Ньюкасл» бы с треском провалился. Весь вечер его атакующая машина буксовала, Александр Исак выглядел неготовым, а Джордан Пикфорд творил в воротах «Эвертона» то, что давно уже привык делать — сеял хаос и отчаяние на трибунах, где его каждое касание мяча встречалось улюлюканьем. Но в ответ — сейвы, прыжки, кулаки в небо. Он спасал свою команду и наслаждался этим.
Удар Алькараса и шаткая оборона хозяев
И всё же ключевым моментом стала 65-я минута. Виталий Миколенко, ставший одним из героев вечера, навесил с фланга, а Карлос Алькарас, поймав мяч головой, отправил его мимо Ника Поупа в сетку. Этот гол оказался единственным — и абсолютно справедливым. «Эвертон» был собраннее, увереннее, злее. Как будто у него, а не у «Ньюкасла», была реальная заявка на Лигу чемпионов.
В ответ хозяева бросились вперёд. Кроссы с флангов, угловые, дальние удары — всё мимо или в Пикфорда. Бруно Гимарайнш пару раз пробивал так, что другие вратари могли бы и не дотянуться, но Джордан был безупречен. «Ньюкасл» нервничал, перестраивался, менял схему, Хау вносил правки, спорил с Исаком, менял Гордона, возвращал Берна в центр — но всё тщетно.
Когда финальный свисток подтвердил поражение, на скамейке хозяев царило напряжение. Игроки, заглядывая в телефоны, ждали новостей из Манчестера. И вот — «Вилла» проиграла. Крики, объятия, танцы на месте, аплодисменты от Ясира аль-Румайяна, вышедшего поздравить команду. Только лица многих — напряжённые, неуверенные. Они знают: Лига чемпионов получена, но радоваться поражению — всё-таки немного странно.
Для команды Дэвида Мойеса эта победа стала венцом маленького триумфа. После прихода шотландца в январе и борьбы за выживание «Эвертон» завершает сезон на 13-м месте, демонстрируя зрелость, самоотдачу и тактическую грамотность. Ндиай, Алькарас, Гарнер, Миколенко — все выглядели как одна команда, готовая драться за каждый эпизод. И главное — они не были мысленно в отпуске, как часто бывает с командами, которые ни на что не претендуют в последних турах.
Тонкая грань успеха
«Ньюкасл» заканчивает сезон с Кубком Английской лиги и путёвкой в Лигу чемпионов — на бумаге всё отлично. Но внутри — понимание: без летнего усиления, без новых решений в атаке, без более надёжной тактики этот хрупкий успех может обернуться краткосрочной вспышкой. Игра против «Эвертона» — скорее тревожный звонок, чем праздничный марш.
Как сказал Хау после матча: «Это не был день, о котором мы мечтали. Но в целом — мы заслужили это. Я горжусь ребятами».