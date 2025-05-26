Судьба благосклонна: «Ньюкасл» проиграл «Эвертону», но добыл путёвку в Лигу чемпионов

На «Сент-Джеймс Парк» в последние минуты матча царило странное смешение чувств. Стадион, полный надежд и тревоги, сначала замер в ожидании, а затем — несмотря на поражение — взорвался радостью. «Ньюкасл» уступил дома «Эвертону» (0:1), но благодаря поражению «Астон Виллы» в Манчестере всё же обеспечил себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. По сути, команда Эдди Хау проскользнула туда по тонкой грани разницы мячей, оставив за спиной вконец опустошённую «Виллу».

Футбол. Англия. Премьер-лига Ньюкасл — Эвертон 0:1 Гол: 0:1 Карлос Алькарас (65') Ньюкасл: Ник Поуп, Фабиан Шер, Свен Ботман (Киран Триппьер, 63'), Дэниел Бёрн, Тино Ливраменто, Джейкоб Мёрфи (Каллум Уилсон, 70'), Бруно Гимарайнс, Сандро Тонали, Харви Льюис Барнс (Уильям Осула, 88'), Александер Исак, Энтони Гордон (Джозеф Уиллок, 46') Эвертон: Бету (Доминик Калверт-Льюин, 88'), Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко, Майкл Кин, Эшли Янг, Карлос Алькарас (Абдулайе Дукуре, 76'), Джек Харрисон, Идрисса Гана Гейе, Джеймс Гарнер, Илиман Ндиайе (Дуайт Макнил, 76'), Jake O'Brien Предупреждения: Идрисса Гана Гейе (24'), Фабиан Шер (38'), Эшли Янг (77'), David Moyes (81'), Виталий Миколенко (81'), Джеймс Гарнер (83')

Если бы о судьбе путёвки в главный клубный турнир Европы решал только этот матч, «Ньюкасл» бы с треском провалился. Весь вечер его атакующая машина буксовала, Александр Исак выглядел неготовым, а Джордан Пикфорд творил в воротах «Эвертона» то, что давно уже привык делать — сеял хаос и отчаяние на трибунах, где его каждое касание мяча встречалось улюлюканьем. Но в ответ — сейвы, прыжки, кулаки в небо. Он спасал свою команду и наслаждался этим.

Джордан Пикфорд globallookpress.com

Удар Алькараса и шаткая оборона хозяев

И всё же ключевым моментом стала 65-я минута. Виталий Миколенко, ставший одним из героев вечера, навесил с фланга, а Карлос Алькарас, поймав мяч головой, отправил его мимо Ника Поупа в сетку. Этот гол оказался единственным — и абсолютно справедливым. «Эвертон» был собраннее, увереннее, злее. Как будто у него, а не у «Ньюкасла», была реальная заявка на Лигу чемпионов.

Алькарас празднует гол с партнёрами globallookpress.com

В ответ хозяева бросились вперёд. Кроссы с флангов, угловые, дальние удары — всё мимо или в Пикфорда. Бруно Гимарайнш пару раз пробивал так, что другие вратари могли бы и не дотянуться, но Джордан был безупречен. «Ньюкасл» нервничал, перестраивался, менял схему, Хау вносил правки, спорил с Исаком, менял Гордона, возвращал Берна в центр — но всё тщетно.

Когда финальный свисток подтвердил поражение, на скамейке хозяев царило напряжение. Игроки, заглядывая в телефоны, ждали новостей из Манчестера. И вот — «Вилла» проиграла. Крики, объятия, танцы на месте, аплодисменты от Ясира аль-Румайяна, вышедшего поздравить команду. Только лица многих — напряжённые, неуверенные. Они знают: Лига чемпионов получена, но радоваться поражению — всё-таки немного странно.

Фабиан Шер и Александр Исак globallookpress.com

Для команды Дэвида Мойеса эта победа стала венцом маленького триумфа. После прихода шотландца в январе и борьбы за выживание «Эвертон» завершает сезон на 13-м месте, демонстрируя зрелость, самоотдачу и тактическую грамотность. Ндиай, Алькарас, Гарнер, Миколенко — все выглядели как одна команда, готовая драться за каждый эпизод. И главное — они не были мысленно в отпуске, как часто бывает с командами, которые ни на что не претендуют в последних турах.

Тонкая грань успеха

«Ньюкасл» заканчивает сезон с Кубком Английской лиги и путёвкой в Лигу чемпионов — на бумаге всё отлично. Но внутри — понимание: без летнего усиления, без новых решений в атаке, без более надёжной тактики этот хрупкий успех может обернуться краткосрочной вспышкой. Игра против «Эвертона» — скорее тревожный звонок, чем праздничный марш.

Сандро Тонали globallookpress.com

Как сказал Хау после матча: «Это не был день, о котором мы мечтали. Но в целом — мы заслужили это. Я горжусь ребятами».