сыграют 25 мая в 21:45 мск на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в рамках матча 38-го тура Серии А.

«Венеция» имеет последний шанс сохранить прописку в элите итальянского футбола. Но сможет ли она обыграть «Ювентус». Туринцам также нужно побеждать, поскольку они ведут борьбу за 4-е место, которое дает последнюю путевку в Лигу чемпионов.

В прошлый раз команды не выявили сильнейшего. Игра закончилась вничью 2:2. Как будет в этом случае, узнаем после игры.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Котировки букмекеров: 6.35 на победу «Венеции», 1.50 на победу «Ювентуса».

Прогноз LiveSport: «Венеция» не будет играть в Серии А в следующем сезоне.

Прогноз ИИ: будет ничья 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Венеция» — «Ювентус» смотрите на LiveCup.Run.

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