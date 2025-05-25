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    «Венеция» — «Ювентус»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Венеция» и «Ювентус» сыграют 25 мая в 21:45 мск на стадионе «Пьерлуиджи Пенцо» в рамках матча 38-го тура Серии А.

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    «Венеция» имеет последний шанс сохранить прописку в элите итальянского футбола. Но сможет ли она обыграть «Ювентус». Туринцам также нужно побеждать, поскольку они ведут борьбу за 4-е место, которое дает последнюю путевку в Лигу чемпионов.

    В прошлый раз команды не выявили сильнейшего. Игра закончилась вничью 2:2. Как будет в этом случае, узнаем после игры.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Котировки букмекеров: 6.35 на победу «Венеции», 1.50 на победу «Ювентуса».

    • Прогноз LiveSport: «Венеция» не будет играть в Серии А в следующем сезоне.

    • Прогноз ИИ: будет ничья 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Венеция» — «Ювентус» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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