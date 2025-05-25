«Венеция» имеет последний шанс сохранить прописку в элите итальянского футбола. Но сможет ли она обыграть «Ювентус». Туринцам также нужно побеждать, поскольку они ведут борьбу за 4-е место, которое дает последнюю путевку в Лигу чемпионов.
В прошлый раз команды не выявили сильнейшего. Игра закончилась вничью 2:2. Как будет в этом случае, узнаем после игры.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 6.35 на победу «Венеции», 1.50 на победу «Ювентуса».
- Прогноз LiveSport: «Венеция» не будет играть в Серии А в следующем сезоне.
- Прогноз ИИ: будет ничья 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Венеция» — «Ювентус» смотрите на LiveCup.Run.
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