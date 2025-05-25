Венеция — Ювентус. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Серия A, 25 мая 2025 года

25 мая в 38-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Венеция» и «Ювентус». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Венеция» — «Ювентус», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Венеция»

Турнирное положение: Венецианцы сражаются за выживание в элите. На данный момент они занимают 19 место в турнирной таблице.

При этом «Венеция» на 2 очка отстает от спасительной 17 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 53 мяча.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Венецианцы уступили «Кальяри» (0:3).

До того команда с боем одолела «Фиорентину» (2:1). При этом чуть ранее она расписала мировую с «Торино» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Венеция» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: Альфред Дункан, Михаэль Свобода — травмированы. Джей Идзес — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: Венецианцы обязаны побеждать в последнем туре. При этом команда ждет осечек от конкурентов.

Матчи с «Ювентусом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Венеция» уступила 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только забила команда всего 30 мячей в текущем чемпионате.

«Ювентус»

Турнирное положение: Туринцы еще не обеспечили себе место в зоне Лиги чемпионов. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Ювентус» на один пункт опережает идущую пятой «Рому». При этом забила команда лишь 55 мячей в 37 поединках чемпионата Италии.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Ювентус» одолел «Удинезе» (2:0).

До того команда не сумела одолеть «Лацио» (1:1). Да и поединок с «Болоньей» принес всего один зачетный балл (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ювентус» добыл две победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 3 пропущенных.

Не сыграют: Тён Копмейнерс — травмирован.

Состояние команды: Туринцы нынче выглядят довольно выгодно. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

При этом «Ювентус» имеет вполне надежные тылы. Команда пропустила 33 мяча в 37 поединках итальянского чемпионата.

Туринцев в последнем туре вполне может устроить и ничья. Вот только «Старая Сеньора» вряд ли будет ждать осечек конкурентов, и сама решит задачу.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. К тому же туринцы традиционно успешно противостоят «Венеции».

Статистика для ставок

«Венеция» еще ни разу не обыгрывала «Старую Сеньору»

«Ювентус» не проигрывает 4 матча кряду

Туринцы в среднем пропускают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 2.00.

Прогноз: «Ювентус» выглядит явно монолитнее соперника, и уж точно сразу будет активно атаковать.

«Ювентус» в последних матчах несколько прибавил, к тому же оппонент забивает с огромной натугой.

Ставка: Победа «Ювентуса» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00