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    «Старая Сеньора» выгонит венецианцев из элиты

    Венеция — Ювентус. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Серия A, 25 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Венеция» — «Ювентус»
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    Душан Влахович
    25 мая в 38-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Венеция» и «Ювентус». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Венеция» — «Ювентус», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 25 Мая 2025 года

    Венеция

  • Италия. Серия А
    •  Венеция 21:45 Ювентус

    Ювентус

  • Турин
    •

    «Венеция»

    Турнирное положение: Венецианцы сражаются за выживание в элите. На данный момент они занимают 19 место в турнирной таблице.

    При этом «Венеция» на 2 очка отстает от спасительной 17 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 53 мяча.

    Венеция — Ювентус: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Венецианцы уступили «Кальяри» (0:3).

    До того команда с боем одолела «Фиорентину» (2:1). При этом чуть ранее она расписала мировую с «Торино» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Венеция» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: Альфред Дункан, Михаэль Свобода — травмированы. Джей Идзес — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: Венецианцы обязаны побеждать в последнем туре. При этом команда ждет осечек от конкурентов.

    Матчи с «Ювентусом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Венеция» уступила 3 раза при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только забила команда всего 30 мячей в текущем чемпионате.

    «Ювентус»

    Турнирное положение: Туринцы еще не обеспечили себе место в зоне Лиги чемпионов. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ювентус» на один пункт опережает идущую пятой «Рому». При этом забила команда лишь 55 мячей в 37 поединках чемпионата Италии.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Ювентус» одолел «Удинезе» (2:0).

    До того команда не сумела одолеть «Лацио» (1:1). Да и поединок с «Болоньей» принес всего один зачетный балл (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ювентус» добыл две победы. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Тён Копмейнерс — травмирован.

    Состояние команды: Туринцы нынче выглядят довольно выгодно. Команда не проигрывает 4 матча кряду.

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    При этом «Ювентус» имеет вполне надежные тылы. Команда пропустила 33 мяча в 37 поединках итальянского чемпионата.

    Туринцев в последнем туре вполне может устроить и ничья. Вот только «Старая Сеньора» вряд ли будет ждать осечек конкурентов, и сама решит задачу.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. К тому же туринцы традиционно успешно противостоят «Венеции».

    Статистика для ставок

    • «Венеция» еще ни разу не обыгрывала «Старую Сеньору»

    • «Ювентус» не проигрывает 4 матча кряду

    • Туринцы в среднем пропускают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.85 и 2.00.

    Прогноз: «Ювентус» выглядит явно монолитнее соперника, и уж точно сразу будет активно атаковать.

    «Ювентус» в последних матчах несколько прибавил, к тому же оппонент забивает с огромной натугой.

    Ставка: Победа «Ювентуса» в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют меньше трех мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Венеция — Ювентус?

    Матч Венеция — Ювентус состоится 25 мая 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Венеция — Ювентус?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Венеция — Ювентус?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.05.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Венеция — Ювентус?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Венеция — Ювентус?

    Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.33, а победа оппонента — в скромные 5.75.

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