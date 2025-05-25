«Сороки» провели прекрасный сезон. Однако теперь остался один шаг, который нужно сделать. «Ньюкасл» в одной победе от Лиги чемпионов и, возможно, от бронзы.
В домашних стенах команда Эдди Хау постарается добиться нужного результата. Кроме турнирных задача есть еще и личная месть. «Ньюкасл» не выигрывает у «Эвертона» уже 3 матча — 2 ничьи и одно поражения. Смогут ли «черно-белые» прервать эту серию?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 1.27 на победу «Ньюкасла», 6.20 на ничью, 11.0 на победу «Эвертона».
- Прогноз LiveSport: у «Эвертона» нет никаких шансов против такого «Ньюкасла».
- Прогноз ИИ: победа «Ньюкасла» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ньюкасл» — «Эвертон» смотрите на LiveCup.Run.
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