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    «Ньюкасл» — «Эвертон»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол АПЛ Футбол Англии Ньюкасл Эвертон Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    «Ньюкасл» проведет решающий матч против «Эвертона» в заключительном 38-м туре АПЛ. Встреча состоится на «Сент-Джеймс Парк» в 18:00 мск.

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    «Сороки» провели прекрасный сезон. Однако теперь остался один шаг, который нужно сделать. «Ньюкасл» в одной победе от Лиги чемпионов и, возможно, от бронзы.

    В домашних стенах команда Эдди Хау постарается добиться нужного результата. Кроме турнирных задача есть еще и личная месть. «Ньюкасл» не выигрывает у «Эвертона» уже 3 матча — 2 ничьи и одно поражения. Смогут ли «черно-белые» прервать эту серию?

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Котировки букмекеров: 1.27 на победу «Ньюкасла», 6.20 на ничью, 11.0 на победу «Эвертона».

    • Прогноз LiveSport: у «Эвертона» нет никаких шансов против такого «Ньюкасла».

    • Прогноз ИИ: победа «Ньюкасла» со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ньюкасл» — «Эвертон» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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