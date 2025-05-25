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    «Ньюкасл» уверенно расправится с «ирисками»

    Ньюкасл — Эвертон. Ставка (к. 3.10) и прогноз на футбол, АПЛ, 25 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Эвертон»
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    Энтони Гордон
    25 мая в 38-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Ньюкасл» и «Эвертон». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ньюкасл» — «Эвертон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Мая 2025 года

    Ньюкасл

  • Ньюкасл-на-Тайне
    •  Ньюкасл 18:00 Эвертон

    Эвертон

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    «Ньюкасл»

    Турнирное положение: «Сороки» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. На данный момент они занимают 4 место в турнирной таблице.

    При этом «Ньюкасл» на 2 очка отстает от идущего третьим «Манчестер Сити». А вот в собственные ворота команда пропустила 46 мячей в 37 матчах.

    Ньюкасл — Эвертон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сороки» с минимальным счетом уступили «Арсеналу».

    До того команда вчистую переиграла «Челси» (2:0). При этом чуть ранее она не сумела одолеть «Брайтон» (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках «Ньюкасл» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: Льюис Холл, Жоэлинтон — травмированы.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Состояние команды: «Сороки» просто обязаны побеждать в последнем туре. Команде нельзя терять очков, ведь конкуренты не дремлют.

    Матчи с «ирисками» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Ньюкасл» победил 2 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Сороки» явно сильнее соперника, к тому же уже потерявшего турнирную мотивацию.

    «Эвертон»

    Турнирное положение: «Ириски» провели очередной блеклый сезон. Ныне команда находится на 13 месте турнирной таблицы.

    Причем «Эвертон» набрал лишь 45 очков. При этом забила команда всего 41 мяч в 37 поединках чемпионата Англии.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три очка. «Ириски» сумели обыграть «Саутгемптон» (2:0).

    До того команда нанесла поражение «Фулхэму» (3:1). А вот поединок с «Ипсвичем» завершился ничьей (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Эвертон» добыл 2 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: Джаррэд Брантвэйт, Йеспер Линдстрем, Орель Мангаля, Джеймс Тарковски — травмированы.

    Состояние команды: «Ириски» уже могут спокойно доигрывать чемпионат. Да и с надежностью тылов у команды все относительно позитивно.

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    При этом «Эвертон» бледновато выглядит в плане реализации. В среднем команда забивает чаще одного мяча за матч.

    В кадровом плане у команды имеются заметные сложности. А вот турнирная мотивация на остаток чемпионата отсутствует.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально раскрепощенно. «Ириски» постараются преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Сороки» уже 2 года не могут одолеть «Эвертон»

    • «Ириски» победили в 2 последних матчах

    • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 8.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.53 и 2.50.

    Прогноз: «Сороки» сражаются за попадание в Лигу чемпионов, да и оппонент уже потерял турнирную мотивацию.

    «Ньюкасл» выглядит сильнее соперника, и уж точно будет максимально активно атаковать.

    Ставка: Фора «Ньюкасла» -2.5 за 3.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 5.50

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ньюкасл — Эвертон?

    Матч Ньюкасл — Эвертон состоится 25 мая 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ньюкасл — Эвертон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Ньюкасла» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ньюкасл — Эвертон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Ньюкасла» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 3.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ньюкасл — Эвертон?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ньюкасл — Эвертон?

    Коэффициенты букмекеров: «Ньюкасл» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.33. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 8.50.

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    Ньюкасл — Эвертон: прогноз и ставка за 3.10, статистика, коэффициенты матча 25.05.202518:00. «Ньюкасл» уверенно расправится с «ирисками»
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