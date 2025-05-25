25 маяпомеряются силами на «Олд Траффорд» в рамках матча 38-го тура АПЛ. Старт события в 18:00 мск.

МЮ после поражения в финале Лиги Европы просто обязан побеждать в последнем матче сезона. Он все-таки домашний и нужно хоть как-то задобрить фанов после ужасного сезона.

Однако планы может нарушить «Астон Вилла», которая борется за Лигу чемпионов и явно не будет щадить ослабших «манкунианцев». Команду Уная Эмери сегодня устроит только победа.

Календарь и таблица АПЛ

Перед игрой «львы» выиграли 3 матча подряд. МЮ они не побеждают уже долгое время. Последняя встреча завершилась нулевой ничьей.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Котировки букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит за 1.72, на победу «Ман Юнайтед» можно поставить за 4.50.

Прогноз экспертов LiveSport: «манкунианцы» смогут оказать достойное сопротивление.

прогноз ИИ: МЮ одержит победу со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.