МЮ после поражения в финале Лиги Европы просто обязан побеждать в последнем матче сезона. Он все-таки домашний и нужно хоть как-то задобрить фанов после ужасного сезона.
Однако планы может нарушить «Астон Вилла», которая борется за Лигу чемпионов и явно не будет щадить ослабших «манкунианцев». Команду Уная Эмери сегодня устроит только победа.
Перед игрой «львы» выиграли 3 матча подряд. МЮ они не побеждают уже долгое время. Последняя встреча завершилась нулевой ничьей.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит за 1.72, на победу «Ман Юнайтед» можно поставить за 4.50.
- Прогноз экспертов LiveSport: «манкунианцы» смогут оказать достойное сопротивление.
- прогноз ИИ: МЮ одержит победу со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» смотрите на LiveCup.Run.
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