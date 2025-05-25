Манчестер Юнайтед — Астон Вилла: 4.20 — ставка на исход и прогноз на матч АПЛ

Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: «Манкунианцы» провалили нынешний сезон, занимая всего 16-е место в таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» набрал лишь 39 очков за 37 туров в чемпионате Англии.
Команда забила очень мало голов в нынешнем сезоне (42 мяча) при довольно большом количестве пропущенных (54).
Манчестер Юнайтед — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом поединке «Манчестер Юнайтед» проиграл «Тоттенхэму» (0:1) в финале Лиги Европы. До этого «красные дьяволы» уступили «Челси» (0:1).
В последних 5-и встречах во всех турнирах команда 4 раза проиграла и дважды победила «Атлетик» (4:1) в ЛЕ. За этот отрезок «Ман Юнайтед» также уступил «Вест Хэму» (0:2) и «Брентфорду» (3:4).
Не сыграют: Маттейс Де Лигт и Лисандро Мартинес (у обоих — травмы).
Состояние команды: «Манчестер Юнайтед» выдал один из самых худших сезонов в истории. Команда в какой-то момент даже могла опуститься до зоны вылета.
Если «красные дьяволы» победят «Астон Виллу» в предстоящем матче, то могут подняться по турнирной таблице чуть выше, а если проиграет, то «Тоттенхэм» может обогнать команду Рубена Аморима.
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Львы» продолжают вести борьбу за место в еврокубках. «Астон Вилла» занимает 6-е место в таблице АПЛ с 66-ю очками в активе, имея возможность подняться до 3-й строчки по итогам сезона.
Если команда проиграет в предстоящем матче, то точно не будет выступать в ЛЧ в следующем сезоне, остановившись на Лиге Европы или Лиге конференций.
Последние матчи: В прошедшей встрече АПЛ «Астон Вилла» обыграла «Тоттенхэм» со счетом 2:0, забив все голы во 2-м тайме. До этого команда одолела «Борнмут» (1:0).
«Астон Вилла» имеет победную серию, которая насчитывает уже 3 матча подряд. За этот период «львы» также обыграли «Фулхэм» (1:0), забив единственный гол на 12-й минуте.
Не сыграет: Маркус Рашфорд из-за травмы.
Состояние команды: «Астон Вилла» провела неплохой сезон, закрепившись в еврокубках. К тому же, «львы» могут занять 3-е место, но для этого необходимо обыгрывать «Манчестер Юнайтед » и ждать осечки конкурентов.
Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс держит стабильно высокий уровень. Этот форвард забил 16 голов и сделал 8 ассистов за 37 матчей, занимая 7-е место в списке лучших бомбардиров лиги.
Статистика для ставок
- «Манчестер Юнайтед» проиграл 3 последних матча во всех турнирах
- «Астон Вилла», напротив, выиграла 3 последних встречи в АПЛ
- В последних 5-и очных матчах «Ман Юнайтед» 4 раза обыгрывал «Астон Виллу»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Астон Виллы» — 1.70, победа «Манчестер Юнайтед» — 4.40, ничья — за 4.20.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.35 сооветственно.
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Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды поделят очки. «Манчестер Юнайтед» попытается дать бой «львам».
Ставка: Ничья за 4.20.
Прогноз: В 1-м тайме одна из команд откроет счет.
Ставка: В 1-м тайме забьет только одна команда за 1.75.