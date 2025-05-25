Стали известны все участники Лиги чемпионов от Англии в следующем сезоне

По итогам сезона-2024/25 Английской Премьер-лиги определился состав английских клубов, которые выступят в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Чемпионом страны стал «Ливерпуль», занявший первое место в турнирной таблице. Второе место занял «Арсенал», третье — «Манчестер Сити».

Четвертой и пятой командами, получившими прямые путёвки в Лигу чемпионов, стали «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед» соответственно.

Кроме того, дополнительную шестую путёвку в главный европейский клубный турнир получила «Тоттенхэм Хотспур» как победитель Лиги Европы. Примечательно, что «шпоры» финишировали лишь на 17-м месте.