Стали известны все участники Лиги чемпионов от Англии в следующем сезоне

Кубок Лиги чемпионов Фото: globallookpress.com
Чемпионом страны стал «Ливерпуль», занявший первое место в турнирной таблице. Второе место занял «Арсенал», третье — «Манчестер Сити».
Четвертой и пятой командами, получившими прямые путёвки в Лигу чемпионов, стали «Челси» и «Ньюкасл Юнайтед» соответственно.
Кроме того, дополнительную шестую путёвку в главный европейский клубный турнир получила «Тоттенхэм Хотспур» как победитель Лиги Европы. Примечательно, что «шпоры» финишировали лишь на 17-м месте.