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    Мактоминей: В следующем сезоне «Наполи» нельзя сбавлять темп

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Наполи
    Хавбек «Наполи» Скотт Мактоминей высказался о завоевании скудетто. Футболист очень рад, что команда выиграла чемпионский титул.

    Скотт Мактоминей
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    Скотт Мактоминей

    «У меня нет слов, это невероятно. Жертвы, на которые пошёл каждый игрок этой команды, просто поражают. Люди заслужили это — они были с нами с первого дня. Для меня оказаться здесь и пережить всё это — как сон. Я даже забыл о голе, потому что происходило столько всего. Мы были сосредоточены, но, конечно, тревога и напряжение присутствовали. Сейчас нужно насладиться этим моментом вместе с нашими болельщиками.

    В следующем сезоне мы должны вернуться с той же энергией и ни в коем случае не сбавлять темп», — приводит слова Мактоминея Football Italia.

    «Наполи» набрал 82 очка после 38 матчей и завоевал чемпионский титул. Мактоминей был признан лучшим футболистом Серии А в сезоне-2024/25.

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