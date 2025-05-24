Мактоминей: В следующем сезоне «Наполи» нельзя сбавлять темп

Хавбек «Наполи»высказался о завоевании скудетто. Футболист очень рад, что команда выиграла чемпионский титул.

«У меня нет слов, это невероятно. Жертвы, на которые пошёл каждый игрок этой команды, просто поражают. Люди заслужили это — они были с нами с первого дня. Для меня оказаться здесь и пережить всё это — как сон. Я даже забыл о голе, потому что происходило столько всего. Мы были сосредоточены, но, конечно, тревога и напряжение присутствовали. Сейчас нужно насладиться этим моментом вместе с нашими болельщиками.

В следующем сезоне мы должны вернуться с той же энергией и ни в коем случае не сбавлять темп», — приводит слова Мактоминея Football Italia.

«Наполи» набрал 82 очка после 38 матчей и завоевал чемпионский титул. Мактоминей был признан лучшим футболистом Серии А в сезоне-2024/25.