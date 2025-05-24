В 30-м туре российской Премьер-лиги махачкалинскоепримет. Матч состоится 24 мая в 16:30 по мск.

Для «Ростова» это не конец сезона. Через неделю «сельмаши» сыграют в суперфинале Кубка России. По сути эта игра для них ничего не значит.

Для «Динамо» это матч жизни. Клуб может оказаться в зоне плей-офф, если потеряет очки. Гарантировано избежать дополнительных матчей позволит только победа. Хозяева будут настроены очень серьезно.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Хозяева — фавориты букмекеров. Ставки принимаются с коэффициентами 2.00 и 3.70.

Эксперты LiveSport также на стороне «Динамо» и пророчат ему успех в этом матче. Прогноз доступен здесь.

Искусственный интеллект поставил на нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Динамо» Мч — «Ростов» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.