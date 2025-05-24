ЦСКА — «Пари НН»: стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ

Игорь Акинфеев Фото: globallookpress.com
Главным арбитром встречи назначен Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Матч начнется в 16:30 мск.
Стартовые составы
ЦСКА (Москва):
ЦСКА (Москва):Акинфеев — Дивеев, Мойзес, Виллиан — Обляков, Глебов, Кисляк — Гайич, Пьянич, Мусаев — Койта.
«Пари НН»: Медведев — Каккоев, Магкеев, Гоцук, Александров — Карич, Эктов, Трошечкин — Карапузов, Майга, Грулев.
Прогноз на матч ЦСКА — «Пари НН» доступен по ссылке.
ЦСКА занимает третью позицию в турнирной таблице с 56 очками.
Нижегородский клуб находится на 13-м месте, имея в активе 27 баллов.