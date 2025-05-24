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    ЦСКА — «Пари НН»: стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ

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    Сегодня, 24 мая, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» пройдет матч 30-го тура РПЛ, в котором ЦСКА примет «Пари НН».

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    Главным арбитром встречи назначен Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Матч начнется в 16:30 мск.

    Стартовые составы

    ЦСКА (Москва): Акинфеев — Дивеев, Мойзес, Виллиан — Обляков, Глебов, Кисляк — Гайич, Пьянич, Мусаев — Койта.

    «Пари НН»: Медведев — Каккоев, Магкеев, Гоцук, Александров — Карич, Эктов, Трошечкин — Карапузов, Майга, Грулев.

    Прогноз на матч ЦСКА — «Пари НН» доступен по ссылке.

    ЦСКА занимает третью позицию в турнирной таблице с 56 очками.

    Календарь и таблица РПЛ

    Нижегородский клуб находится на 13-м месте, имея в активе 27 баллов.

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