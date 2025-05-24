ЦСКА — Пари НН: ставка за 2.00 и прогноз на матч РПЛ

ЦСКА
Пари НН
ЦСКА
Турнирное положение: московская команда является фаворитом в борьбе за бронзовые медали текущего сезона.
«Армейцы» в настоящий момент имеют в своем активе 56 очков и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.
ЦСКА — Пари НН: коэффициенты букмекеров
Коллектив из Москвы смог за 29 раз 45 раз поразить ворота соперника и 21 раз пропустили в свои.
Последние матчи: «красно-синие» в прошлых турах сыграли вничью с «Локомотивом» (2:2), но выиграли у «Краснодара» (1:0).
До этого же москвичи также поделили очки с «Ахматом» (1:1) и победили «Спартак» (2:1).
Также команда из столицы России вышла в финал Кубка страны, переиграв по пенальти «Зенит».
Не сыграют: в столичном коллективе дисквалифицирован Сауль Гуарирапа.
Состояние команды: подопечным Марко Николича нужно одержать победу в этой игре и тогда ЦСКА будет третьим. Нельзя не согласиться с мнением многих, что именно москвичи являются лучшей командой РПЛ весной.
Сейчас задачей ЦСКА является добыть третье место и выиграть Кубок страны.
«Пари НН»
Турнирное положение: нижегородский коллектив борется за то, чтобы остаться в РПЛ в текущем сезоне.
Команда из Нижнего Новгорода смогла набрать 27 очков и идет на 13-м месте в турнирной таблице.
Нижегородцы за 29 туров смогли забить всего 27 мячей, а пропустили целых 52.
Последние матчи: в прошлых турах «сине-голубые» сыграли вничью с «Факелом» (1:1) и обыграли «Крылья Советов» (5:2).
До этого же «Пари НН» уступил «Зениту» (1:2), но выиграл у «Ахмата» (1:0).
Подопечные Виктора Гончаренко перед этим также проиграли «Локомотиву» (0:3) и поделили очки с «Динамо» (1:1).
Не сыграют: дисквалифицирован Хуан Боселли.
Состояние команды: «Пари НН» нужно только побеждать в этой игре, чтобы не попасть в зоны стыковых встреч. В случае не победного результатом нижегородцам предстоят игры с командой Первой лиги за место в РПЛ.
Текущий сезон нельзя назвать удачным для «Пари НН», однако если команда останется в РПЛ, то задача будет выполнена.
Статистика для ставок
- ЦСКА не проиграл ни одного матча в этом году в РПЛ
- «Пари НН» проиграл только 1 из последних 4 матчей
- в последней очной игре ЦСКА и «Пари НН» сыграли вничью со счетом 2:2
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.40, а победа «Пари НН» — в 7.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.78 и 2.05.
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Прогноз: команды в последнее время забивают, поэтому должны поразить ворота друг друга.
Ставка: обе забьют за 2.00.
Прогноз: ЦСКА должен побеждать в этой игре и забирать себе бронзовые медали.
Ставка: победа ЦСКА с форой-1,5 за 2.25.