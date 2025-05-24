ЦСКА — Пари НН: ставка за 2.00 и прогноз на матч РПЛ

24 мая в 30-м туре чемпионата России по футболу сыграют ЦСКА и «Пари НН». Начало встречи — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Пари НН», коэффициенты, форма соперников и статистика.

ЦСКА

Турнирное положение: московская команда является фаворитом в борьбе за бронзовые медали текущего сезона.

«Армейцы» в настоящий момент имеют в своем активе 56 очков и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.

Коллектив из Москвы смог за 29 раз 45 раз поразить ворота соперника и 21 раз пропустили в свои.

Последние матчи: «красно-синие» в прошлых турах сыграли вничью с «Локомотивом» (2:2), но выиграли у «Краснодара» (1:0).

До этого же москвичи также поделили очки с «Ахматом» (1:1) и победили «Спартак» (2:1).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Также команда из столицы России вышла в финал Кубка страны, переиграв по пенальти «Зенит».

Не сыграют: в столичном коллективе дисквалифицирован Сауль Гуарирапа.

Состояние команды: подопечным Марко Николича нужно одержать победу в этой игре и тогда ЦСКА будет третьим. Нельзя не согласиться с мнением многих, что именно москвичи являются лучшей командой РПЛ весной.

Сейчас задачей ЦСКА является добыть третье место и выиграть Кубок страны.

«Пари НН»

Турнирное положение: нижегородский коллектив борется за то, чтобы остаться в РПЛ в текущем сезоне.

Команда из Нижнего Новгорода смогла набрать 27 очков и идет на 13-м месте в турнирной таблице.

Нижегородцы за 29 туров смогли забить всего 27 мячей, а пропустили целых 52.

Последние матчи: в прошлых турах «сине-голубые» сыграли вничью с «Факелом» (1:1) и обыграли «Крылья Советов» (5:2).

До этого же «Пари НН» уступил «Зениту» (1:2), но выиграл у «Ахмата» (1:0).

Подопечные Виктора Гончаренко перед этим также проиграли «Локомотиву» (0:3) и поделили очки с «Динамо» (1:1).

Не сыграют: дисквалифицирован Хуан Боселли.

Состояние команды: «Пари НН» нужно только побеждать в этой игре, чтобы не попасть в зоны стыковых встреч. В случае не победного результатом нижегородцам предстоят игры с командой Первой лиги за место в РПЛ.

Текущий сезон нельзя назвать удачным для «Пари НН», однако если команда останется в РПЛ, то задача будет выполнена.

Статистика для ставок

ЦСКА не проиграл ни одного матча в этом году в РПЛ

«Пари НН» проиграл только 1 из последних 4 матчей

в последней очной игре ЦСКА и «Пари НН» сыграли вничью со счетом 2:2

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.40, а победа «Пари НН» — в 7.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.78 и 2.05.

Прогноз: команды в последнее время забивают, поэтому должны поразить ворота друг друга.

Ставка: обе забьют за 2.00.

Прогноз: ЦСКА должен побеждать в этой игре и забирать себе бронзовые медали.

Ставка: победа ЦСКА с форой-1,5 за 2.25.