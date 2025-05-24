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    Будут ли у ЦСКА проблемы в матче с «Пари НН»?

    ЦСКА — Пари НН: ставка за 2.00 и прогноз на матч РПЛ

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Пари НН»
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    Тамерлан Мусаев (ЦСКА)
    24 мая в 30-м туре чемпионата России по футболу сыграют ЦСКА и «Пари НН». Начало встречи — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА — «Пари НН», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Мая 2025 года

    ЦСКА

  • Москва
    •  ЦСКА 16:30 Пари НН

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •

    ЦСКА

    Турнирное положение: московская команда является фаворитом в борьбе за бронзовые медали текущего сезона.

    «Армейцы» в настоящий момент имеют в своем активе 56 очков и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ.

    ЦСКА — Пари НН: коэффициенты букмекеров

    Коллектив из Москвы смог за 29 раз 45 раз поразить ворота соперника и 21 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: «красно-синие» в прошлых турах сыграли вничью с «Локомотивом» (2:2), но выиграли у «Краснодара» (1:0).

    До этого же москвичи также поделили очки с «Ахматом» (1:1) и победили «Спартак» (2:1).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Также команда из столицы России вышла в финал Кубка страны, переиграв по пенальти «Зенит».

    Не сыграют: в столичном коллективе дисквалифицирован Сауль Гуарирапа.

    Состояние команды: подопечным Марко Николича нужно одержать победу в этой игре и тогда ЦСКА будет третьим. Нельзя не согласиться с мнением многих, что именно москвичи являются лучшей командой РПЛ весной.

    Сейчас задачей ЦСКА является добыть третье место и выиграть Кубок страны.

    «Пари НН»

    Турнирное положение: нижегородский коллектив борется за то, чтобы остаться в РПЛ в текущем сезоне.

    Команда из Нижнего Новгорода смогла набрать 27 очков и идет на 13-м месте в турнирной таблице.

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    • Нижегородцы за 29 туров смогли забить всего 27 мячей, а пропустили целых 52.

    Последние матчи: в прошлых турах «сине-голубые» сыграли вничью с «Факелом» (1:1) и обыграли «Крылья Советов» (5:2).

    До этого же «Пари НН» уступил «Зениту» (1:2), но выиграл у «Ахмата» (1:0).

    Подопечные Виктора Гончаренко перед этим также проиграли «Локомотиву» (0:3) и поделили очки с «Динамо» (1:1).

    Не сыграют: дисквалифицирован Хуан Боселли.

    Состояние команды: «Пари НН» нужно только побеждать в этой игре, чтобы не попасть в зоны стыковых встреч. В случае не победного результатом нижегородцам предстоят игры с командой Первой лиги за место в РПЛ.

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    Текущий сезон нельзя назвать удачным для «Пари НН», однако если команда останется в РПЛ, то задача будет выполнена.

    Статистика для ставок

    • ЦСКА не проиграл ни одного матча в этом году в РПЛ

    • «Пари НН» проиграл только 1 из последних 4 матчей

    • в последней очной игре ЦСКА и «Пари НН» сыграли вничью со счетом 2:2

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.40, а победа «Пари НН» — в 7.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.78 и 2.05.

    Прогноз: команды в последнее время забивают, поэтому должны поразить ворота друг друга.

    Ставка: обе забьют за 2.00.

    Прогноз: ЦСКА должен побеждать в этой игре и забирать себе бронзовые медали.

    Ставка: победа ЦСКА с форой-1,5 за 2.25.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч ЦСКА — Пари НН?

    Матч ЦСКА — Пари НН состоится 24 мая 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч ЦСКА — Пари НН?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: обе забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче ЦСКА — Пари НН?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА — Пари НН?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче ЦСКА — Пари НН?

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.40, а победа «Пари НН» — в 7.10.

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