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    «Болонья» — «Дженоа»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Болонья» и «Дженоа» встретятся в рамках 38-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 24 мая на «Ренато Даль'Ара».

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    «Болонья» имеет 62 очка. Клуб выиграл Кубок Италии, благодаря чему получил путевку в еврокубки. При этом «борзые» имеют возможность побороться за место в первой шестерке. Вряд ли они упустят возможность одержать хороший результат перед домашней публикой в последнем матче сезона.

    «Дженоа» избежала борьбы за вылет и в предстоящем поединке просто доиграет сезон. Учитывая, что клуб давно не побеждал, есть немалый шанс, что «гриффоны» останутся без побед до старта нового розыгрыша.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 1.65 на победу «Болоньи» и 5.60 на победу «Дженоа».

    • Эксперты LiveSport считают, что команды не заставят скучать и порадуют голами. Ставки аналитиков можно узнать в этом прогнозе.

    • «Болонья» и «Дженоа» сыграют вничью 0:0 — такой прогноз искусственного интеллекта.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Болонья» — «Дженоа» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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