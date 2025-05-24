«Болонья» имеет 62 очка. Клуб выиграл Кубок Италии, благодаря чему получил путевку в еврокубки. При этом «борзые» имеют возможность побороться за место в первой шестерке. Вряд ли они упустят возможность одержать хороший результат перед домашней публикой в последнем матче сезона.
«Дженоа» избежала борьбы за вылет и в предстоящем поединке просто доиграет сезон. Учитывая, что клуб давно не побеждал, есть немалый шанс, что «гриффоны» останутся без побед до старта нового розыгрыша.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 1.65 на победу «Болоньи» и 5.60 на победу «Дженоа».
- Эксперты LiveSport считают, что команды не заставят скучать и порадуют голами. Ставки аналитиков можно узнать в этом прогнозе.
- «Болонья» и «Дженоа» сыграют вничью 0:0 — такой прогноз искусственного интеллекта.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Болонья» — «Дженоа» смотрите на LiveCup.Run.
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