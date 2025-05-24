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    Попадет ли «Болонья» в топ-6?

    Болонья — Дженоа: Хозяева на три очка отстают от зоны еврокубков, но поднимутся ли они туда? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 1.85

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    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Дженоа»
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    Риккардо Орсолини
    24 мая в 38-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Болонья» и «Дженоа». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Болонья» — «Дженоа», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 24 Мая 2025 года

    Болонья

  • Болонья
    •  Болонья 19:00 Дженоа

    Дженоа

  • Генуя
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    «Болонья»

    Турнирное положение: «Болонья» по итогам 37-ми туров итальянского первенства набрала 62 балла и уже обеспечила себе выход в Лигу Европы.

    Команда занимает восьмую позицию с отставанием в три очка от зоны континентальных турниров (топ-6), куда ей уже необязательно подниматься, чтобы сыграть в еврокубках.

    Болонья — Дженоа: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 37-го тура национального чемпионата «россоблу» на выезде потерпели поражение от «Фиорентины» (2:3).

    Перед этим в финале Кубка Италии коллектив сенсационно обыграл «Милан» с результатом 1:0 и впервые за 51 год завоевал трофей, что и позволяет ему сыграть в Лиге Европы.

    Не сыграют: травмированы — Одгор, Эрлич и Эстанис Педрола, дисквалифицирован — Хуан Миранда.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Болонья» выиграла лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

    Это сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же немалы, если учесть проблемы с игровой формой соперника, а также фактор домашнего поля.

    Риккардо Орсолини — лучший бомбардир команды в Серии А с 14-ю голами.

    «Дженоа»

    Турнирное положение: «Дженоа» по итогам 37-ми туров итальянского первенства набрала 40 баллов и уже обеспечила себе прописку в элите на следующий сезон.

    Команда занимает 13-ю позицию и уже как не может подняться, так и опуститься в турнирной таблице.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 37-го тура национального чемпионата «Грифоны» на своем поле потерпели поражение от «Аталанты» (2:3).

    Ранее в 36-м туре национального чемпионата коллектив набрал один балл, когда в чужих стенах отобрал очки у лидера «Наполи», сыграв вничью с результатом 2:2.

    Не сыграют: травмированы — Куэнка, Васкес, Аханор, Маттуро, Корне, Балотелли, Миретти и Малиновский, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Дженоа» проиграла четыре раза при одной ничьей.

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    Это говорит о не лучших шансах гостей даже на один балл, особенно если учесть фактор чужого поля, тем не менее, не лучшая форма соперника может им помочь увезти хотя бы ничью.

    Андреа Пинамонти — лучший бомбардир команды в Серии А с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из девяти последних матчей «Болоньи» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех последних матчах «Дженоа» забивали обе команды

    • в трех последних матчах «Дженоа» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.40, победа «Дженоа» — в 6.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.72 и 2.12.

    Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их последнем выездном поединке.

    При этом в трех из четырех последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних матчах «Дженоа».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Болонья — Дженоа?

    Матч Болонья — Дженоа состоится 24 мая 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Болонья — Дженоа?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Болонья — Дженоа?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Болонья — Дженоа?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Болонья — Дженоа?

    Коэффициенты букмекеров: «Болонья» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.40, победа «Дженоа» — в 6.40.

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    Болонья — Дженоа: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 24.05.202519:00. Попадет ли «Болонья» в топ-6?
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