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    Винисиус: Футбол Модрича был искусством

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    Форвард «Реала» Винисиус опубликовал пост в соцсетях. Бразилец посвятил его хорвату Луке Модричу.

    Винисиус
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    Винисиус

    Ранее Модрич говорил, что покинет команду после окончания клубного чемпионата мира.

    «Как тяжело прощаться, Лука… Это были годы, когда я делил раздевалку с легендой. Твоя история в "Мадриде" не имеет себе равных: 13 сезонов, 28 титулов, и все это написано с элегантностью, талантом и скромностью…

    Спасибо за каждый совет, за то, как ты играл, а также за то, как ты себя ведешь. Твой футбол был искусством. Я учился, наблюдая за твоими передачами со стороны, но больше всего я научился твоей ежедневной щедрости. Я буду скучать по тебе. Спасибо тебе за все, учитель. Я тебя очень люблю», — написал Винисиус в соцсетях.

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