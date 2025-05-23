Винисиус: Футбол Модрича был искусством

Форвард «Реала»опубликовал пост в соцсетях. Бразилец посвятил его хорвату

Ранее Модрич говорил, что покинет команду после окончания клубного чемпионата мира.

«Как тяжело прощаться, Лука… Это были годы, когда я делил раздевалку с легендой. Твоя история в "Мадриде" не имеет себе равных: 13 сезонов, 28 титулов, и все это написано с элегантностью, талантом и скромностью…

Спасибо за каждый совет, за то, как ты играл, а также за то, как ты себя ведешь. Твой футбол был искусством. Я учился, наблюдая за твоими передачами со стороны, но больше всего я научился твоей ежедневной щедрости. Я буду скучать по тебе. Спасибо тебе за все, учитель. Я тебя очень люблю», — написал Винисиус в соцсетях.