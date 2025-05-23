Матч 38-го тура Серии Асостоится 23 мая в 21:45 по мск.

«Наполи» осталось набрать еще 3 очка, чтобы одержать победу в чемпионате. Клуб на один пункт опережает «Интер» в борьбе за Скудетто.

В последних двух турах команда Конте сыграла вничью. Теперь она не имеет права на ошибку. В прошлый раз неаполитанцы разгромили «Кальяри» 4:0. Сыграет ли «Наполи» так же уверенно сегодня?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: 1.19 на победу «Наполи», 17.0 на победу «Кальяри».

Эксперты LiveSport согласны с оценкой сил, но считают, что «Кальяри» сильно в счете не отстанет. Прогноз можно прочитать здесь.

Искусственный интеллект предсказал победу «Наполи» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Наполи» — «Кальяри» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.