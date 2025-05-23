«Наполи» осталось набрать еще 3 очка, чтобы одержать победу в чемпионате. Клуб на один пункт опережает «Интер» в борьбе за Скудетто.
В последних двух турах команда Конте сыграла вничью. Теперь она не имеет права на ошибку. В прошлый раз неаполитанцы разгромили «Кальяри» 4:0. Сыграет ли «Наполи» так же уверенно сегодня?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры: 1.19 на победу «Наполи», 17.0 на победу «Кальяри».
- Эксперты LiveSport согласны с оценкой сил, но считают, что «Кальяри» сильно в счете не отстанет. Прогноз можно прочитать здесь.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Наполи» со счетом 3:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Наполи» — «Кальяри» смотрите на LiveCup.Run.
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