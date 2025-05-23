Наполи — Кальяри: ставка за 2.30 и прогноз на матч Серии А

23 мая в 38-м туре чемпионате Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Кальяри». Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Кальяри», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Наполи»

Турнирное положение: неаполитанский коллектив до последнего является фаворитом в борьбе за чемпионский титул.

В настоящий момент «голубые» имеют в своем активе 79 очков и занимают первую строчку в турнирной таблице.

Неаполитанцы за 37 туров смогли 57 раз поразить ворота соперника и 27 раз пропустили в свои.

Последние матчи: «партенопейцы» в прошлых турах сыграли вничью с «Пармой» (0:0) и «Дженоа» (2:2).

До этого же команда из Неаполя переиграла «Лечче» (1:0), «Торино» (2:0), «Монцу» (1:0) и «Эмполи» (3:0).

Прогнозы и ставки на Серию А

Последнее поражение «маленьких ослов» было еще 23 февраля в матче с «Комо» (1:2).

Не сыграют: травмированы Станислав Лоботка, Алессандро Буонджорно и Хуан Хесус.

Состояние команды: сейчас все в руках и ногах футболистов «Наполи». Подопечным Антонио Конте нужно просто выиграть в этом матче и тогда они чемпионы.

«Наполи» уже сделал подарок «Интеру», сыграв вничью в двух последних матчах, но миланцы им не воспользовались. Будет ли третий? Трибуны на стадионе в Неаполе не дадут этого сделать.

«Кальяри»

Турнирное положение: команда из одноименного города абсолютно ни за что уже не борется в этом сезоне.

Коллектив из Кальяри смог набрать 36 очков и располагается на 14-м месте в турнирной таблице.

«Красно-синие» смогли забить 40 мячей, а в свои ворота пропустили 54 мяча.

Последние матчи: в прошлом туре «островитяне» в родных стенах разгромили «Венецию» (3:0) и обеспечили себе прописку в элите.

До этого же «сардинцы» проиграли «Комо» (1:3) и «Удинезе» (1:2), но победили «Верону» (2:0).

Не сыграют: лазарет команды пуст.

Состояние команды: после победы в прошлом матче «Кальяри» может чувствовать себя спокойно. Борьба за выживание для подопечных Давиде Николы завершилась успешно и в следующем сезоне команда выступит в Серии А.

В прошлом сезоне «Кальяри» стал только 16-м, а вот в этом претендует на то, чтобы финишировать немного повыше.

Статистика для ставок

«Наполи» не проигрывает на протяжении 11 матчей

«Кальяри» не играет вничью на протяжении 6 матчей

в последней очной игре «Наполи» разгромил «Кальяри» со счетом 4:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. Ничья оценена в 6.60, а победа «Кальяри» — в 13.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.51 и 2.43.

Прогноз: думается, что «Кальяри» даст бой и попытается помешать «Наполи» стать чемпионом, поэтому «сардинцы» если и проиграют, то только минимально.

Ставка: победа «Кальяри» с форой+1,5 за 2.30.

Прогноз: «Кальяри» забивает в последнее время, поэтому обе команды вполне могут отличиться в этой игре.

Ставка: обе забьют и тотал больще 2,5 за 2.65.