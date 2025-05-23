ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуОсимхен перейдет в «Челси», а Роналду — вернется в «Реал». Все трансферные интриги перед стартом клубного ЧМ Бреннан Джонсон — автор победного голаПроклятие снято: «Тоттенхэм» героически вырвал победу в Лиге Европы у «МЮ» «Локомотив» выиграл на льду «Трактора»Кубок впервые остается в Ярославле. «Локомотив» дожал «Трактор» дома
  • 20:05
    • Сборная США обыграла Финляндию и пробилась в полуфинал ЧМ-2025
    Все новости спорта

    Станет ли «Наполи» чемпионом Италии?

    Наполи — Кальяри: ставка за 2.30 и прогноз на матч Серии А

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Наполи Прогнозы на Кальяри Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Кальяри»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ромелу Лукаку («Наполи»)
    23 мая в 38-м туре чемпионате Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Кальяри». Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Наполи» — «Кальяри», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 23 Мая 2025 года

    Наполи

  • Неаполь
    •  Наполи 21:45 Кальяри

    Кальяри

  • Кальяри
    •

    «Наполи»

    Турнирное положение: неаполитанский коллектив до последнего является фаворитом в борьбе за чемпионский титул.

    В настоящий момент «голубые» имеют в своем активе 79 очков и занимают первую строчку в турнирной таблице.

    Наполи — Кальяри: коэффициенты букмекеров

    Неаполитанцы за 37 туров смогли 57 раз поразить ворота соперника и 27 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: «партенопейцы» в прошлых турах сыграли вничью с «Пармой» (0:0) и «Дженоа» (2:2).

    До этого же команда из Неаполя переиграла «Лечче» (1:0), «Торино» (2:0), «Монцу» (1:0) и «Эмполи» (3:0).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Последнее поражение «маленьких ослов» было еще 23 февраля в матче с «Комо» (1:2).

    Не сыграют: травмированы Станислав Лоботка, Алессандро Буонджорно и Хуан Хесус.

    Состояние команды: сейчас все в руках и ногах футболистов «Наполи». Подопечным Антонио Конте нужно просто выиграть в этом матче и тогда они чемпионы.

    «Наполи» уже сделал подарок «Интеру», сыграв вничью в двух последних матчах, но миланцы им не воспользовались. Будет ли третий? Трибуны на стадионе в Неаполе не дадут этого сделать.

    «Кальяри»

    Турнирное положение: команда из одноименного города абсолютно ни за что уже не борется в этом сезоне.

    Коллектив из Кальяри смог набрать 36 очков и располагается на 14-м месте в турнирной таблице.

  • Трансферный дайджест. 13 — 19 мая
  • Очередь за Дэвидом, «Реал» планирует хорошо закупится, Фримпонг в шаге от перехода в «Ливерпуль»
  • 19/05/2025

    • «Красно-синие» смогли забить 40 мячей, а в свои ворота пропустили 54 мяча.

    Последние матчи: в прошлом туре «островитяне» в родных стенах разгромили «Венецию» (3:0) и обеспечили себе прописку в элите.

    До этого же «сардинцы» проиграли «Комо» (1:3) и «Удинезе» (1:2), но победили «Верону» (2:0).

    Не сыграют: лазарет команды пуст.

    Состояние команды: после победы в прошлом матче «Кальяри» может чувствовать себя спокойно. Борьба за выживание для подопечных Давиде Николы завершилась успешно и в следующем сезоне команда выступит в Серии А.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    В прошлом сезоне «Кальяри» стал только 16-м, а вот в этом претендует на то, чтобы финишировать немного повыше.

    Статистика для ставок

    • «Наполи» не проигрывает на протяжении 11 матчей

    • «Кальяри» не играет вничью на протяжении 6 матчей

    • в последней очной игре «Наполи» разгромил «Кальяри» со счетом 4:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. Ничья оценена в 6.60, а победа «Кальяри» — в 13.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.51 и 2.43.

    Прогноз: думается, что «Кальяри» даст бой и попытается помешать «Наполи» стать чемпионом, поэтому «сардинцы» если и проиграют, то только минимально.

    Ставка: победа «Кальяри» с форой+1,5 за 2.30.

    Прогноз: «Кальяри» забивает в последнее время, поэтому обе команды вполне могут отличиться в этой игре.

    Ставка: обе забьют и тотал больще 2,5 за 2.65.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Наполи — Кальяри?

    Матч Наполи — Кальяри состоится 23 мая 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Наполи — Кальяри?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Кальяри с форой+1,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Наполи — Кальяри?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Кальяри с форой+1,5» с коэффициентом у букмекеров 2.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Наполи — Кальяри?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Наполи — Кальяри?

    Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. Ничья оценена в 6.60, а победа «Кальяри» — в 13.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч АЗ Алкмаар — Херенвен
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Попырин — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Аль-Ахли — Аль-Иттифак
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Канада — Дания
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.04
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.82
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Эльвeрсберг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Твенте — НЕК Неймеген
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.85
  • Экспресс дня 22 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Каролина — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Оклахома — Миннесота
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Этчеверри — Коболли
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Шевченко — Мисолич
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Мурас Юнайтед — Дордой
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Азиягол — Алай
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Наполи — Кальяри: прогноз и ставка за 2.30, статистика, коэффициенты матча 23.05.202521:45. Станет ли «Наполи» чемпионом Италии?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры