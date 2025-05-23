Наполи — Кальяри: ставка за 2.30 и прогноз на матч Серии А

Наполи
Кальяри
«Наполи»
Турнирное положение: неаполитанский коллектив до последнего является фаворитом в борьбе за чемпионский титул.
В настоящий момент «голубые» имеют в своем активе 79 очков и занимают первую строчку в турнирной таблице.
Наполи — Кальяри: коэффициенты букмекеров
Неаполитанцы за 37 туров смогли 57 раз поразить ворота соперника и 27 раз пропустили в свои.
Последние матчи: «партенопейцы» в прошлых турах сыграли вничью с «Пармой» (0:0) и «Дженоа» (2:2).
До этого же команда из Неаполя переиграла «Лечче» (1:0), «Торино» (2:0), «Монцу» (1:0) и «Эмполи» (3:0).
Последнее поражение «маленьких ослов» было еще 23 февраля в матче с «Комо» (1:2).
Не сыграют: травмированы Станислав Лоботка, Алессандро Буонджорно и Хуан Хесус.
Состояние команды: сейчас все в руках и ногах футболистов «Наполи». Подопечным Антонио Конте нужно просто выиграть в этом матче и тогда они чемпионы.
«Наполи» уже сделал подарок «Интеру», сыграв вничью в двух последних матчах, но миланцы им не воспользовались. Будет ли третий? Трибуны на стадионе в Неаполе не дадут этого сделать.
«Кальяри»
Турнирное положение: команда из одноименного города абсолютно ни за что уже не борется в этом сезоне.
Коллектив из Кальяри смог набрать 36 очков и располагается на 14-м месте в турнирной таблице.
«Красно-синие» смогли забить 40 мячей, а в свои ворота пропустили 54 мяча.
Последние матчи: в прошлом туре «островитяне» в родных стенах разгромили «Венецию» (3:0) и обеспечили себе прописку в элите.
До этого же «сардинцы» проиграли «Комо» (1:3) и «Удинезе» (1:2), но победили «Верону» (2:0).
Не сыграют: лазарет команды пуст.
Состояние команды: после победы в прошлом матче «Кальяри» может чувствовать себя спокойно. Борьба за выживание для подопечных Давиде Николы завершилась успешно и в следующем сезоне команда выступит в Серии А.
В прошлом сезоне «Кальяри» стал только 16-м, а вот в этом претендует на то, чтобы финишировать немного повыше.
Статистика для ставок
- «Наполи» не проигрывает на протяжении 11 матчей
- «Кальяри» не играет вничью на протяжении 6 матчей
- в последней очной игре «Наполи» разгромил «Кальяри» со счетом 4:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: «Наполи» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.19. Ничья оценена в 6.60, а победа «Кальяри» — в 13.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.51 и 2.43.
- 2.10Твенте — НЕК Неймеген: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.95Бетис — Валенсия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 2.07Комо — Интер Милан: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
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Прогноз: думается, что «Кальяри» даст бой и попытается помешать «Наполи» стать чемпионом, поэтому «сардинцы» если и проиграют, то только минимально.
Ставка: победа «Кальяри» с форой+1,5 за 2.30.
Прогноз: «Кальяри» забивает в последнее время, поэтому обе команды вполне могут отличиться в этой игре.
Ставка: обе забьют и тотал больще 2,5 за 2.65.