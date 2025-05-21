21 мая в Бильбао на «Сан Мамес»встретятся, чтобы решить, кто выиграть Лигу Европы и получит путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Матч стартует в 22:00 мск.

«Шпоры» и «манкунианцы» провели максимально неудачный сезон в АПЛ, заняв последнее место перед зоной вылета. Такой финиш этих двух команд сложно припомнить. Финал Лиги Европы — это единственный шанс искупить все грехи и спасти ситуацию.

История встреч этого года показывает, что лондонцы на коне — три победы в трех играх. 3:0, 4:3, 1:0 — с таким результатом «Тоттенхэм» обыгрывал МЮ.

Календарь и таблица Лиги Европы

Смогут ли «красные дьяволы» продолжить свое яркое выступление в еврокубке, покажет предстоящий матч. Ясно одно — никто не собирается уступать. От этого зависит результат всего сезона.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

МЮ — фаворит букмекеров. Ставки принимаются с коэффициентами 3.50 и 2.27. Коэффициенты на победителя турнира составляют 2.20 и 1.63 соответственно.

Эксперты LiveSport проанализировали ситуацию и выдали два прогноза. С коэффициентом 3.40 доступен здесь. Прогноз с коэффициентом 5.00 можно почитать тут.

Искусственный интеллект считает, что «шпоры» выиграют этот матч со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча финала Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.