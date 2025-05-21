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    Максим Шалунов«Локомотив» — «Трактор» 1:0. Онлайн, прямая трансляция
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    «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига Европы Футбол Англии Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    21 мая в Бильбао на «Сан Мамес» «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» встретятся, чтобы решить, кто выиграть Лигу Европы и получит путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Матч стартует в 22:00 мск.

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    «Шпоры» и «манкунианцы» провели максимально неудачный сезон в АПЛ, заняв последнее место перед зоной вылета. Такой финиш этих двух команд сложно припомнить. Финал Лиги Европы — это единственный шанс искупить все грехи и спасти ситуацию.

    История встреч этого года показывает, что лондонцы на коне — три победы в трех играх. 3:0, 4:3, 1:0 — с таким результатом «Тоттенхэм» обыгрывал МЮ.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Смогут ли «красные дьяволы» продолжить свое яркое выступление в еврокубке, покажет предстоящий матч. Ясно одно — никто не собирается уступать. От этого зависит результат всего сезона.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • МЮ — фаворит букмекеров. Ставки принимаются с коэффициентами 3.50 и 2.27. Коэффициенты на победителя турнира составляют 2.20 и 1.63 соответственно.

    • Эксперты LiveSport проанализировали ситуацию и выдали два прогноза. С коэффициентом 3.40 доступен здесь. Прогноз с коэффициентом 5.00 можно почитать тут.

    • Искусственный интеллект считает, что «шпоры» выиграют этот матч со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча финала Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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