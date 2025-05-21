Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед: прогноз на финал Лиги Европы, ставка на матч за 3.40

21 мая в финальном матче Лиги Европы сыграют «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Тоттенхэм»

Турнирное положение: лондонский коллектив уже успел пройти «АЗ Алкмар», «Айнтрахт» и «Буде-Глимт».

В чемпионате Англии «шпоры» идут только на 17-м месте с 38-ю очками в активе.

Лондонцы смогли за 37 матчей забить 63 мяча, а пропустили 61.

Последние матчи: в прошлых тура «лилейно-белые» проиграли «Астон Вилле» (0:2) и «Кристал Пэлас» (0:2).

До этого команда из Лондона смогла переиграть «Буде-Глимт» (3:1, 2:0) в Лиге Европы.

Прогнозы и ставки на футбол

Перед этим столичная команда также сыграла вничью с «Вест Хэмом» и проиграла «Ливерпулю» (1:5) и «Ноттингему» (1:2).

Не сыграют: в лазарете коллектива из столицы Англии находятся Лукас Бергвалль, Раду Драгусин, Деян Кулусевски, Джеймс Мэддисон, Дейн Скарлетт и Тимо Вернер.

Состояние команды: для «Тоттенхэма» именно Лига Европы является единственным шансом спасти сезон. Можно не только выиграть престижный трофей, а и пробиться в Лигу чемпионов.

Подопечные Ангелоса Постекоглу не скрывают, что это будет матч года для них. Для наставника «Тоттенхэма» тоже, возможно, момент истины. Если он проиграет, то точно потеряет работу.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: манкунианцы в плей-офф Лиги Европы успели победить «Реал Сосьедад», «Лион» и «Атлетик».

Чемпионат Англии у «красных дьяволов» тоже провален. Манчестерцы набрали 39 очков и идут только 16-ми.

Коллектив из Манчестера забила всего 42 мяча, а пропустила целых 54 мяча.

Последние матчи: в прошлых турах манчестерский коллектив уступил «Челси» (0:1), «Вест Хэму» (0:2) и «Брентфорду» (3:4).

А вот в Лиге Европы «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Атлетика» (3:0, 4:1).

Не сыграют: травмированы Диогу Далот, Джошуа Зиркзе, Лени Йоро, Маттейс Де Лигт и Лисандро Мартинес.

Состояние команды: для подопечных Рубена Аморима это тоже единственный шанс спасти сезон и немного реабилитироваться перед фанатами. Пока что сезон даже не провальный, а катастрофический.

Думается, что именно победа в Лиге Европы может стать для «Манчестер Юнайтед» отправной точкой, чтобы в следующем сезоне прибавить и выступать на более высоком уровне.

Статистика для ставок

«Манчестер Юнайтед» проиграл 3 из последних 4 матчей

«Тоттенхэм» выиграл только 1 матч из последних 4

в последней очной игре «Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.40, а победа «Тоттенхэма» — в 2.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.86 и 1.94.

Прогноз: команды является примерно равными, поэтому в основное время вполне все может завершиться вничью.

Ставка: ничья за 3.40.

Прогноз: команды вряд ли будут сильно рисковать, поэтому много голов можем не увидеть.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1.94.