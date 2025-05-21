Постекоглу: Финал — это всегда нечто особенное

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», подчеркнув, что в таких встречах не работают шаблоны и статистика.

«Финал — это всегда отдельная история. Всё, что происходило раньше — форма команды, личные встречи — уходит на второй план. Давление, напряжение и волнение здесь ощущаются сильнее, чем где-либо. Всё решает подготовка.

Мы знаем, что "МЮ" сейчас на пике, и чтобы победить такого соперника, нужно сыграть предельно собранно и единым коллективом. В финалах нельзя полагаться на прошлый опыт — это опасное заблуждение. Чтобы добиться успеха, нужно быть командой», — приводит слова Постекоглу пресс-служба УЕФА.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Финальный матч Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 21 мая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Начало — в 22:00 мск.