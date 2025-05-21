ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мераб Двалишвили5 причин, почему Двалишвили победит О’Мэлли в реванше
    Все новости спорта

    Постекоглу: Финал — это всегда нечто особенное

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Футбол Англии Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Лига Европы
    Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу поделился ожиданиями от финального матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», подчеркнув, что в таких встречах не работают шаблоны и статистика.

    Ангелос Постекоглу
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ангелос Постекоглу

    «Финал — это всегда отдельная история. Всё, что происходило раньше — форма команды, личные встречи — уходит на второй план. Давление, напряжение и волнение здесь ощущаются сильнее, чем где-либо. Всё решает подготовка.

    Мы знаем, что "МЮ" сейчас на пике, и чтобы победить такого соперника, нужно сыграть предельно собранно и единым коллективом. В финалах нельзя полагаться на прошлый опыт — это опасное заблуждение. Чтобы добиться успеха, нужно быть командой», — приводит слова Постекоглу пресс-служба УЕФА.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Финальный матч Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 21 мая на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Начало — в 22:00 мск.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» определить сильнейшего в основное время?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • «Локомотив» завоюет Кубок Гагарина при родных трибунах
  • «Локомотив» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Црвена Звезда» не заметит «Войводину»
  • «Войводина» — «Црвена Звезда». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.30
  • Экспресс дня 21 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Войводина — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Рублев — Энгель
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  5.00
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бишкек Сити — Талант
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Барс — Алдиер
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Мпетши-Перрикар — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры