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    Максим Шалунов«Локомотив» — «Трактор». Онлайн, прямая трансляция
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    Каземиро назвал нынешний сезон одним из лучших в своей карьере

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    Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро поделился мнением о своей игре в текущем сезоне.

    Каземиро
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    Каземиро

    «Это был один из тех сезонов, когда я больше всего горжусь собой, потому что я был в таком положении, в каком не был уже давно, — когда тренер не рассчитывает на меня, но я продолжаю работать и делать все правильно.

    Конечно, хочется выигрывать титулы, но этот сезон, без сомнения, был одним из самых успешных в моей карьере. Благодаря тому, что я изменил ситуацию к лучшему благодаря упорному труду и самоотдаче», — цитирует слова Каземиро ESPN.

    В нынешнем сезоне бразилец провел 40 встреч во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи.

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