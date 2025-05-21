Каземиро назвал нынешний сезон одним из лучших в своей карьере

Бразильский полузащитникподелился мнением о своей игре в текущем сезоне.

«Это был один из тех сезонов, когда я больше всего горжусь собой, потому что я был в таком положении, в каком не был уже давно, — когда тренер не рассчитывает на меня, но я продолжаю работать и делать все правильно.

Конечно, хочется выигрывать титулы, но этот сезон, без сомнения, был одним из самых успешных в моей карьере. Благодаря тому, что я изменил ситуацию к лучшему благодаря упорному труду и самоотдаче», — цитирует слова Каземиро ESPN.

В нынешнем сезоне бразилец провел 40 встреч во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал три голевые передачи.