22:00Манчестер Сити — БорнмутОнлайн
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    Кепа Аррисабалага«Манчестер Сити» — «Борнмут». Онлайн, прямая трансляция.
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    «Манчестер Сити» — «Борнмут»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 37-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» примет «Борнмут». Матч состоится 20 мая в 22:00 мск.

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    «Ман Сити» проиграл в финале Кубка Англии и теперь будет бороться за еврокубки в чемпионате. Лига конференций команду Гвардиолы не устроит. «Горожане» претендуют на Лигу Европы и Лигу чемпионов. Победа даст им толчок, который поднимет их сразу на 3-е место.

    «Борнмуту» уже все равно. Клуб проиграл битву за еврокубки. Подопечные Ираолы просто доигрывают сезон. «Вишням» не позавидуешь. «Сити» будет зол после неудачи в Кубке. Так что гостям нужно как можно больше самоотдачи, чтобы выстоять.

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Ставки на победу букмекеры принимают с коэффициентами 1.35 и 8.60 соответственно.

    • Эксперты LiveSport на много голов не рассчитывают. Их ставки на матч доступны в прогнозе.

    • Искусственный интеллект поставил на ничью 1:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Борнмут» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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