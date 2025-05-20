В 37-м туре английской Премьер-лигипримет. Матч состоится 20 мая в 22:00 мск.

«Ман Сити» проиграл в финале Кубка Англии и теперь будет бороться за еврокубки в чемпионате. Лига конференций команду Гвардиолы не устроит. «Горожане» претендуют на Лигу Европы и Лигу чемпионов. Победа даст им толчок, который поднимет их сразу на 3-е место.

«Борнмуту» уже все равно. Клуб проиграл битву за еврокубки. Подопечные Ираолы просто доигрывают сезон. «Вишням» не позавидуешь. «Сити» будет зол после неудачи в Кубке. Так что гостям нужно как можно больше самоотдачи, чтобы выстоять.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Ставки на победу букмекеры принимают с коэффициентами 1.35 и 8.60 соответственно.

Эксперты LiveSport на много голов не рассчитывают. Их ставки на матч доступны в прогнозе.

Искусственный интеллект поставил на ничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Борнмут» смотрите на LiveCup.Run.

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