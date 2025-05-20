«Ман Сити» проиграл в финале Кубка Англии и теперь будет бороться за еврокубки в чемпионате. Лига конференций команду Гвардиолы не устроит. «Горожане» претендуют на Лигу Европы и Лигу чемпионов. Победа даст им толчок, который поднимет их сразу на 3-е место.
«Борнмуту» уже все равно. Клуб проиграл битву за еврокубки. Подопечные Ираолы просто доигрывают сезон. «Вишням» не позавидуешь. «Сити» будет зол после неудачи в Кубке. Так что гостям нужно как можно больше самоотдачи, чтобы выстоять.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Ставки на победу букмекеры принимают с коэффициентами 1.35 и 8.60 соответственно.
- Эксперты LiveSport на много голов не рассчитывают. Их ставки на матч доступны в прогнозе.
- Искусственный интеллект поставил на ничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Борнмут» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.