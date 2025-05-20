Манчестер Сити — Борнмут: Хозяева на один балл отстают от топ-5, но вернутся ли они туда? Ответ — в прогнозе с коэффициентом 2.25

«Манчестер Сити» примет на своем поле «Борнмут» в матче 37-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 20 мая и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Борнмут», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: «Манчестер Сити» по итогам 36-ти поединков английской Премьер-лиги находится на шестой позиции в турнирной таблице с 65 очками.

Команда на один балл отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-5), а также по дополнительным показателям опережает ближайшего преследователя «Ноттингем Форест», и в случае победы выйдет сразу на третье место.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках финала Кубка Англии «Горожане» сенсационно проиграли «Кристал Пэлас» (0:1) и остались без трофея в уходящем сезоне.

Перед этим в 36-м туре английской Премьер-лиги клуб теперь уже в домашних стенах также довольно неожиданно не выиграл, с результатом 0:0 сыграв вничью с «Саутгемптоном».

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Манчестер Сити» ни разу не выиграл при одной ничьей и одном поражении.

Такая форма сулит хозяевам не лучшие шансы на три очка, тем не менее, они все же высоки, если учесть их лучшую мотивацию, чем у соперника, а также фактор своего поля.

Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 21-м голом.

«Борнмут»

Турнирное положение: «Борнмут» по итогам 36-ти поединков английской Премьер-лиги находится в нижней части турнирной таблицы с 53-мя очками.

Команда занимает 11-е место и уже не имеет серьезной турнирной мотивации, поскольку как лишена шансов на попадание в еврокубки, так и никогда в текущем сезоне не рисковала понизиться в классе.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 36-го тура национального первенства «Вишни» на своем поле проиграли «Астон Вилле» (0:1).

Ранее коллектив в 35-м туре английской Премьер-лиги сумел набрать три балла, когда на чужом поле одержал победу над «Арсеналом» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Скотт, Уаттара, Кристи, Синистерра и Унал, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на АПЛ, «Борнмут» проиграл лишь раз при трех ничьих и двух победах.

Данная форма сулит гостям неплохие шансы на один балл, пусть и на чужом поле, тем не менее, лучшая мотивация, а также фактор своего поля, говорят в пользу соперника.

Джастин Клюйверт — лучший бомбардир команды в текущем сезоне АПЛ с 12-ю голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Манчестер Сити» забивали меньше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Манчестер Сити» хотя бы одна команда не забивала

в пяти из шести последних матчей «Борнмут» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.50. Ничья — в 4.60, победа «Борнмута» — в 5.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.52 и 2.55.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяев забивал только один из соперников. Так было и в их последнем домашнем поединке.

При этом такой же сценарий был реализован в трех из пяти последних матчей гостей.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Манчестер Сити».

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.55