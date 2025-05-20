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    Галактионов отреагировал на слухи по поводу отстранения Тикнизяна от тренировок

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    Наставник «Локомотива» Михаил Галактионов высказался по поводу отстранения от тренировок защитника Наира Тикнизяна.

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Во вторник у команды выходной, вчера была поздняя игра. В среду согласно недельному подготовительному плану — тренировочное занятие, которое пройдет в полном составе. Исключение — Самошников, который продолжает лечение», — сказал Галактионов «СЭ».

    Ранее после дерби с ЦСКА (2:2) Тикнизян дал комментарий журналистам в микст-зоне, где сказал, что недоволен своим положением в команде.

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    Тикнизян в нынешнем сезоне провел 33 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Соглашение футболиста с «Локомотивом» рассчитано до лета 2026 года.

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