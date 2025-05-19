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    «Ман Сити» отказался от трансфера Вирца

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    «Манчестер Сити» передумал подписывать полузащитника «Байера» Флориана Вирца, сообщает ВВС.

    Флориан Вирц
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    Флориан Вирц

    Причиной такого решения стала завышенная сумма трансфера по мнению руководства «горожан». С учетом оплаты за переход, подъемных и зарплаты 22-летнему игроку она может составить около 300 млн евро, что станет рекордом для «Манчестер Сити».

    Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола активно ищет замену уходящему Кевину Де Брейне и выбирает между Вирцем и Морганом Гиббс-Уайтом из «Ноттингем Форест».

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