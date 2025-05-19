«Ман Сити» отказался от трансфера Вирца

передумал подписывать полузащитника «Байера», сообщает ВВС.

Причиной такого решения стала завышенная сумма трансфера по мнению руководства «горожан». С учетом оплаты за переход, подъемных и зарплаты 22-летнему игроку она может составить около 300 млн евро, что станет рекордом для «Манчестер Сити».

Главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола активно ищет замену уходящему Кевину Де Брейне и выбирает между Вирцем и Морганом Гиббс-Уайтом из «Ноттингем Форест».

Также он может рассчитывать на позиции центрального полузащитника на Фила Фодена, который чаще играет вингера.