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    «Локомотив» — ЦСКА: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Локомотив» и ЦСКА сыграют последний матч 29-го тура РПЛ. Московское дерби состоится 19 мая в 20:30 мск.

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    «Локо» ничего не выиграет, даже если победит. Клуб останется на шестой позиции. А вот ЦСКА в случае успеха вернет себе третью строчку.

    В нынешнем сезоне это будет вторая очная встреча команд. Пока что перевес на стороне «паровозов». Они выиграли в начале сезона 1:0.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • 3.30 и 2.35 — ЦСКА фаворит букмекеров на это противостояние.

    • Эксперты LiveSport на стороне «армейцев». Ставки на матч можно найти в прогнозе.

    • Искусственный интеллект дал свой прогноз, в котором «Локомотив» должен выиграть 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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