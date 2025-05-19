сыграют последний матч 29-го тура РПЛ. Московское дерби состоится 19 мая в 20:30 мск.

«Локо» ничего не выиграет, даже если победит. Клуб останется на шестой позиции. А вот ЦСКА в случае успеха вернет себе третью строчку.

В нынешнем сезоне это будет вторая очная встреча команд. Пока что перевес на стороне «паровозов». Они выиграли в начале сезона 1:0.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

3.30 и 2.35 — ЦСКА фаворит букмекеров на это противостояние.

Эксперты LiveSport на стороне «армейцев». Ставки на матч можно найти в прогнозе.

Искусственный интеллект дал свой прогноз, в котором «Локомотив» должен выиграть 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.