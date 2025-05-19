«Локо» ничего не выиграет, даже если победит. Клуб останется на шестой позиции. А вот ЦСКА в случае успеха вернет себе третью строчку.
В нынешнем сезоне это будет вторая очная встреча команд. Пока что перевес на стороне «паровозов». Они выиграли в начале сезона 1:0.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- 3.30 и 2.35 — ЦСКА фаворит букмекеров на это противостояние.
- Эксперты LiveSport на стороне «армейцев». Ставки на матч можно найти в прогнозе.
- Искусственный интеллект дал свой прогноз, в котором «Локомотив» должен выиграть 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА смотрите на LiveCup.Run.
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