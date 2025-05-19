Локомотив — ЦСКА: прогноз на РПЛ, ставка на матч за 2.00

Локомотив
ЦСКА
«Локомотив»
Турнирное положение: московская команда уже не смог завершить текущий сезон в призовой тройке.
Сейчас в активе «железнодорожников» 49 зачетных баллов и шестое место в турнирной таблице РПЛ.
Локомотив — ЦСКА: коэффициенты букмекеров
Коллектив из Москвы имеет положительную разницу забитых и пропущенных мячей — 45:38.
Последние матчи: в прошлых турах «красно-зеленые» обыграли «Факел» (1:0) и сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1).
До этого команда из столицы России покинула розыгрыш Кубка страны, проиграв «Ростову» (0:2).
Перед этим же москвичи сыграли вничью с тем же «Ростовом» (1:1) и разгромили «Пари НН» (3:0).
Не сыграют: дисквалифицирован Сергей Пиняев, травмирован Илья Самошников.
Состояние команды: подопечные Михаила Галактионова провели средний и нестабильный сезон. В целом, как для молодой команды, «Локомотив» выступил достаточно неплохо. Вот в следующем сезоне мы уже вправе ожидать от «Локомотива» борьбы за тройку сильнейших.
ЦСКА
Турнирное положение: московский коллектив проводит идеальную вторую часть текущего сезона.
Это позволило «армейцам» набрать 55 очков и подняться на третье место в турнирной таблице.
По итогам 28 туров москвичи смогли 43 раза поразить ворота соперника и 19 раз пропустили в свои.
Последние матчи: среди недели «красно-синие» смогли пробиться в суперфинал Кубка России, переиграв «Зенит» (0:2, 2:0, 4:3 по пенальти).
До этого же столичный коллектив победил «Краснодар» (1:0) и сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) в чемпионате.
До этого команда из Москвы смогла победить «Спартак» (2:1), но поделила очки с «Крыльями Советов» (1:1).
Не сыграют: не сможет выйти на поле в команде из столицы России только Родриго Вильягра.
Состояние команды: подопечные Марко Николича в настоящий момент являются лучшей командой лиги и показывают лучший футбол. ЦСКА заслуженно пробился в суперфинал Кубка России и смог подняться в тройку сильнейших РПЛ.
ЦСКА нужно обязательно побеждать в оставшихся матчах, чтобы точно быть третьим, поскольку соперники, которые позади, не дремлют.
Прогноз Андрея Канчельскиса
Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис
Полный разбор топ-матчей 29-го тура РПЛ от Андрей Канчельскиса и Дмитрия Дерунца можно посмотреть тут.
Статистика для ставок
- «Локомотив» проиграл только 1 из последних 6 матчей
- ЦСКА проиграл только 1 из последних 17 матчей во всех турнирах
- в последней очной игре «Локомотив» выиграл у ЦСКА со счетом 1:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.60, а победа «Локомотива» — в 2.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.00 и 1.80.
- 2.45Ростов — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.82Парма — Наполи: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.10Интер — Лацио: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: команды почти всегда забивают, поэтому вполне могут пробить тотал.
Ставка: тотал больше 2,5 за 2.00.
Прогноз: ЦСКА сейчас сильнее и ему нужнее победа, поэтому он ее и добудет.
Ставка: победа ЦСКА за 2.35.