Локомотив — ЦСКА: прогноз на РПЛ, ставка на матч за 2.00

19 мая в 29-м туре чемпионате России по футболу сыграют «Локомотив» и ЦСКА. Начало встречи — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Локомотив»

Турнирное положение: московская команда уже не смог завершить текущий сезон в призовой тройке.

Сейчас в активе «железнодорожников» 49 зачетных баллов и шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Коллектив из Москвы имеет положительную разницу забитых и пропущенных мячей — 45:38.

Последние матчи: в прошлых турах «красно-зеленые» обыграли «Факел» (1:0) и сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1).

До этого команда из столицы России покинула розыгрыш Кубка страны, проиграв «Ростову» (0:2).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Перед этим же москвичи сыграли вничью с тем же «Ростовом» (1:1) и разгромили «Пари НН» (3:0).

Не сыграют: дисквалифицирован Сергей Пиняев, травмирован Илья Самошников.

Состояние команды: подопечные Михаила Галактионова провели средний и нестабильный сезон. В целом, как для молодой команды, «Локомотив» выступил достаточно неплохо. Вот в следующем сезоне мы уже вправе ожидать от «Локомотива» борьбы за тройку сильнейших.

ЦСКА

Турнирное положение: московский коллектив проводит идеальную вторую часть текущего сезона.

Это позволило «армейцам» набрать 55 очков и подняться на третье место в турнирной таблице.

По итогам 28 туров москвичи смогли 43 раза поразить ворота соперника и 19 раз пропустили в свои.

Последние матчи: среди недели «красно-синие» смогли пробиться в суперфинал Кубка России, переиграв «Зенит» (0:2, 2:0, 4:3 по пенальти).

До этого же столичный коллектив победил «Краснодар» (1:0) и сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) в чемпионате.

До этого команда из Москвы смогла победить «Спартак» (2:1), но поделила очки с «Крыльями Советов» (1:1).

Не сыграют: не сможет выйти на поле в команде из столицы России только Родриго Вильягра.

Состояние команды: подопечные Марко Николича в настоящий момент являются лучшей командой лиги и показывают лучший футбол. ЦСКА заслуженно пробился в суперфинал Кубка России и смог подняться в тройку сильнейших РПЛ.

ЦСКА нужно обязательно побеждать в оставшихся матчах, чтобы точно быть третьим, поскольку соперники, которые позади, не дремлют.

Прогноз Андрея Канчельскиса

Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru , поделился своими ожиданиями от матча «Локомотив» — ЦСКА:

С функционалом у ЦСКА точно проблем нет. По игре, правильному движению сейчас точно лучшие. И как раз победные эмоции здесь должны прийти на помощь. Никуда ехать не надо, время на спокойную подготовку есть. К тому же «Локо» сам играет и другим дает — с ним приятно иметь дело. Прогноз? 1:2 в пользу ЦСКА. Андрей Канчельскис

Полный разбор топ-матчей 29-го тура РПЛ от Андрей Канчельскиса и Дмитрия Дерунца можно посмотреть тут.

Статистика для ставок

«Локомотив» проиграл только 1 из последних 6 матчей

ЦСКА проиграл только 1 из последних 17 матчей во всех турнирах

в последней очной игре «Локомотив» выиграл у ЦСКА со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.60, а победа «Локомотива» — в 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.00 и 1.80.

Прогноз: команды почти всегда забивают, поэтому вполне могут пробить тотал.

Ставка: тотал больше 2,5 за 2.00.

Прогноз: ЦСКА сейчас сильнее и ему нужнее победа, поэтому он ее и добудет.

Ставка: победа ЦСКА за 2.35.