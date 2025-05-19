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    Продолжит ли ЦСКА побеждать?

    Локомотив — ЦСКА: прогноз на РПЛ, ставка на матч за 2.00

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — ЦСКА
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    Игорь Дивеев (ЦСКА)
    19 мая в 29-м туре чемпионате России по футболу сыграют «Локомотив» и ЦСКА. Начало встречи — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Мая 2025 года

    Локомотив

  • Москва
    •  Локомотив 20:30 ЦСКА

    ЦСКА

  • Москва
    •

    «Локомотив»

    Турнирное положение: московская команда уже не смог завершить текущий сезон в призовой тройке.

    Сейчас в активе «железнодорожников» 49 зачетных баллов и шестое место в турнирной таблице РПЛ.

    Локомотив — ЦСКА: коэффициенты букмекеров

    Коллектив из Москвы имеет положительную разницу забитых и пропущенных мячей — 45:38.

    Последние матчи: в прошлых турах «красно-зеленые» обыграли «Факел» (1:0) и сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1).

    До этого команда из столицы России покинула розыгрыш Кубка страны, проиграв «Ростову» (0:2).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Перед этим же москвичи сыграли вничью с тем же «Ростовом» (1:1) и разгромили «Пари НН» (3:0).

    Не сыграют: дисквалифицирован Сергей Пиняев, травмирован Илья Самошников.

    Состояние команды: подопечные Михаила Галактионова провели средний и нестабильный сезон. В целом, как для молодой команды, «Локомотив» выступил достаточно неплохо. Вот в следующем сезоне мы уже вправе ожидать от «Локомотива» борьбы за тройку сильнейших.

    ЦСКА

    Турнирное положение: московский коллектив проводит идеальную вторую часть текущего сезона.

    Это позволило «армейцам» набрать 55 очков и подняться на третье место в турнирной таблице.

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    • По итогам 28 туров москвичи смогли 43 раза поразить ворота соперника и 19 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: среди недели «красно-синие» смогли пробиться в суперфинал Кубка России, переиграв «Зенит» (0:2, 2:0, 4:3 по пенальти).

    До этого же столичный коллектив победил «Краснодар» (1:0) и сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) в чемпионате.

    До этого команда из Москвы смогла победить «Спартак» (2:1), но поделила очки с «Крыльями Советов» (1:1).

    Не сыграют: не сможет выйти на поле в команде из столицы России только Родриго Вильягра.

    Состояние команды: подопечные Марко Николича в настоящий момент являются лучшей командой лиги и показывают лучший футбол. ЦСКА заслуженно пробился в суперфинал Кубка России и смог подняться в тройку сильнейших РПЛ.

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    ЦСКА нужно обязательно побеждать в оставшихся матчах, чтобы точно быть третьим, поскольку соперники, которые позади, не дремлют.

    Прогноз Андрея Канчельскиса

    Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru, поделился своими ожиданиями от матча «Локомотив» — ЦСКА:

  • С функционалом у ЦСКА точно проблем нет. По игре, правильному движению сейчас точно лучшие. И как раз победные эмоции здесь должны прийти на помощь. Никуда ехать не надо, время на спокойную подготовку есть. К тому же «Локо» сам играет и другим дает — с ним приятно иметь дело. Прогноз? 1:2 в пользу ЦСКА.
  • Андрей Канчельскис

    • Полный разбор топ-матчей 29-го тура РПЛ от Андрей Канчельскиса и Дмитрия Дерунца можно посмотреть тут.

    Статистика для ставок

    • «Локомотив» проиграл только 1 из последних 6 матчей

    • ЦСКА проиграл только 1 из последних 17 матчей во всех турнирах

    • в последней очной игре «Локомотив» выиграл у ЦСКА со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.60, а победа «Локомотива» — в 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: команды почти всегда забивают, поэтому вполне могут пробить тотал.

    Ставка: тотал больше 2,5 за 2.00.

    Прогноз: ЦСКА сейчас сильнее и ему нужнее победа, поэтому он ее и добудет.

    Ставка: победа ЦСКА за 2.35.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Локомотив — ЦСКА?

    Матч Локомотив — ЦСКА состоится 19 мая 2025 года в 20:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Локомотив — ЦСКА?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: тотал больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Локомотив — ЦСКА?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «тотал больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Локомотив — ЦСКА?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Локомотив — ЦСКА?

    Коэффициенты букмекеров: ЦСКА — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.60, а победа «Локомотива» — в 2.90.

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    Локомотив — ЦСКА: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 19.05.202520:30. Продолжит ли ЦСКА побеждать?
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