«Ахмат» — «Динамо» Мх: стартовые составы на матч 29‑го тура РПЛ

Появились стартовые составы на игру 29-го тура российской Премьер-лиги между грозненским «Ахматом» и махачкалинским «Динамо».

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Георгий Мелкадзе Фото: fc-akhmat.ru

«Ахмат»: Вадим Ульянов (вратарь), Александр Жиров, Лео Гогличидзе, Турпал‑Али Ибишев, Дарко Тодорович, Владислав Камилов, Исмаэл Силва, Лечи Садулаев (капитан), Амин Талал, Георгий Мелкадзе, Максим Самородов.

«Динамо» (Махачкала): Тимур Магомедов (вратарь), Муталип Алибеков (капитан), Джемал Табидзе, Валентин Пальцев, Мохаммед Аззи, Никита Глушков, Темиркан Сундуков, Хуссем Мрезиг, Джавад, Абакар Гаджиев, Сердер Сердеров.

Календарь и таблица РПЛ

Игра начнется в 14:00 по мск и пройдет на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Прогноз на эту встречу можно увидеть тут.