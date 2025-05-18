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    «Ахмат» — «Динамо» Мх: стартовые составы на матч 29‑го тура РПЛ

    «Ахмат» — «Динамо» Мх: составы, прогнозы, коэффициенты

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    Появились стартовые составы на игру 29-го тура российской Премьер-лиги между грозненским «Ахматом» и махачкалинским «Динамо».

    Георгий Мелкадзе
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    Георгий Мелкадзе

    «Ахмат»: Вадим Ульянов (вратарь), Александр Жиров, Лео Гогличидзе, Турпал‑Али Ибишев, Дарко Тодорович, Владислав Камилов, Исмаэл Силва, Лечи Садулаев (капитан), Амин Талал, Георгий Мелкадзе, Максим Самородов.

    «Динамо» (Махачкала): Тимур Магомедов (вратарь), Муталип Алибеков (капитан), Джемал Табидзе, Валентин Пальцев, Мохаммед Аззи, Никита Глушков, Темиркан Сундуков, Хуссем Мрезиг, Джавад, Абакар Гаджиев, Сердер Сердеров.

    Календарь и таблица РПЛ

    Игра начнется в 14:00 по мск и пройдет на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Прогноз на эту встречу можно увидеть тут.

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