Ахмат — Динамо Махачкала: прогноз на РПЛ, ставка за 2.10

18 мая в 29-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Ахмат» и «Динамо» Махачкала. Начало встречи — 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Динамо» Махачкала, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ахмат»

Турнирное положение: за два тура до конца чемпионата «Ахмат» идет на 14-м месте в таблице РПЛ с 24 очками.

Последние матчи: в 28-м туре подопечные Сергея Ташуева проиграли в гостях со счетом 2:3 «Акрону». Игра была очень нервной и абсолютно равной, но больше повезло сопернику, который взял три очка.

«Ахмат» вышел вперед еще на 8-й минуте после точного удара Талала, «Акрон» ответил двумя голами еще до перерыва, а грозненцы смогли сравнять счет в середине второго тайма после гола Мелкадзе, но за 5 минут до конца тольяттинцам повезло больше, они забили победный мяч.

Ранее была ничья дома с ЦСКА (1:1).

Не сыграют: травмированы — Уткин (п), Швец (п).

Состояние команды: весь сезон «Ахмат» барахтается в зоне вылета или рядом с ней при том, что игра команды сейчас стала намного интереснее и более атакующей, но постоянно не хватает баланса. Часто идут грубые ошибки в обороне, да и вратарь Шелия не является эталоном надежности.

«Динамо» Махачкала

Турнирное положение: сейчас «Динамо» Махачкала занимает 11-ю строчку в таблице РПЛ с 27 очками.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Последние матчи: в прошлой игре команда Хасанби Биджиева дала серьезный бой «Зениту» и ни в чем ему не уступала по игре, но в итоге сказался более высокий класс соперника.

Питерцы забили в конце первого тайма, а потом умело удерживали счет, почти ничего не создав в атаке. «Динамо» Махачкала же, кроме подходов, тоже ничего особенного не создала у ворот Латышонка.

До этого было поражение от «Акрона» (0:1) в гостях и дома от «Краснодара» (2:3).

Не сыграют: травмирован — Сандрачук (з).

Состояние команды: сейчас махачкалинское «Динамо» идет серией из четырех поражений кряду, что не может добавлять уверенности команде. В итоге расстояние от зоны стыков составляет всего одно очко. «Ахмат» в случае победы может сравняться по очкам с бело-голубыми.

Статистика для ставок

В первом круге «Динамо» Мх выиграла дома со счетом 1:0

Также в 2024 году был товарищеский матч, который не выявил победителя (2:2)

«Динамо» Мх подошло к этой встрече серией из четырех поражений кряду, «Ахмат» в пяти последних играх всего раз сыграл вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ахмата» дают 1,90, а на «Динамо» Махачкалу — 4,70, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,62, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,40.

Прогноз: для обоих клубов матч будет иметь важнейшее значение, в случае поражения одной из сторон положение в таблице станет не очень хорошим, поэтому вряд ли тут стоит ждать голевой феерии. Скорее всего, «Ахмат» будет владеть инициативой, а гости будут пытаться ловить соперника на контратаках.

Основная ставка: тотал меньше 2 за 2,10.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант с тем, что голов в этой игре не будет в первые 45 минут.

Дополнительная ставка: в первом тайме не будет голов за 2,60.