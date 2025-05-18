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    Игра будет за шесть очков

    Ахмат — Динамо Махачкала: прогноз на РПЛ, ставка за 2.10

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    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Динамо» Махачкала
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    Валентин Пальцев — защитник «Динамо» Мх
    18 мая в 29-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Ахмат» и «Динамо» Махачкала. Начало встречи — 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахмат» — «Динамо» Махачкала, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 18 Мая 2025 года

    Ахмат

  • Грозный
    •  Ахмат 14:00 Динамо Мх

    Динамо Мх

  • Махачкала
    •

    «Ахмат»

    Турнирное положение: за два тура до конца чемпионата «Ахмат» идет на 14-м месте в таблице РПЛ с 24 очками.

    Последние матчи: в 28-м туре подопечные Сергея Ташуева проиграли в гостях со счетом 2:3 «Акрону». Игра была очень нервной и абсолютно равной, но больше повезло сопернику, который взял три очка.

    Ахмат — Динамо Мх: коэффициенты букмекеров

    «Ахмат» вышел вперед еще на 8-й минуте после точного удара Талала, «Акрон» ответил двумя голами еще до перерыва, а грозненцы смогли сравнять счет в середине второго тайма после гола Мелкадзе, но за 5 минут до конца тольяттинцам повезло больше, они забили победный мяч.

    Ранее была ничья дома с ЦСКА (1:1).

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    • Не сыграют: травмированы — Уткин (п), Швец (п).

    Состояние команды: весь сезон «Ахмат» барахтается в зоне вылета или рядом с ней при том, что игра команды сейчас стала намного интереснее и более атакующей, но постоянно не хватает баланса. Часто идут грубые ошибки в обороне, да и вратарь Шелия не является эталоном надежности.

    «Динамо» Махачкала

    Турнирное положение: сейчас «Динамо» Махачкала занимает 11-ю строчку в таблице РПЛ с 27 очками.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последние матчи: в прошлой игре команда Хасанби Биджиева дала серьезный бой «Зениту» и ни в чем ему не уступала по игре, но в итоге сказался более высокий класс соперника.

    Питерцы забили в конце первого тайма, а потом умело удерживали счет, почти ничего не создав в атаке. «Динамо» Махачкала же, кроме подходов, тоже ничего особенного не создала у ворот Латышонка.

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    До этого было поражение от «Акрона» (0:1) в гостях и дома от «Краснодара» (2:3).

    Не сыграют: травмирован — Сандрачук (з).

    Состояние команды: сейчас махачкалинское «Динамо» идет серией из четырех поражений кряду, что не может добавлять уверенности команде. В итоге расстояние от зоны стыков составляет всего одно очко. «Ахмат» в случае победы может сравняться по очкам с бело-голубыми.

    Статистика для ставок

    • В первом круге «Динамо» Мх выиграла дома со счетом 1:0

    • Также в 2024 году был товарищеский матч, который не выявил победителя (2:2)

    • «Динамо» Мх подошло к этой встрече серией из четырех поражений кряду, «Ахмат» в пяти последних играх всего раз сыграл вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Ахмата» дают 1,90, а на «Динамо» Махачкалу — 4,70, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,62, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,40.

    Прогноз: для обоих клубов матч будет иметь важнейшее значение, в случае поражения одной из сторон положение в таблице станет не очень хорошим, поэтому вряд ли тут стоит ждать голевой феерии. Скорее всего, «Ахмат» будет владеть инициативой, а гости будут пытаться ловить соперника на контратаках.

    Основная ставка: тотал меньше 2 за 2,10.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант с тем, что голов в этой игре не будет в первые 45 минут.

    Дополнительная ставка: в первом тайме не будет голов за 2,60.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ахмат — Динамо Махачкала?

    Матч Ахмат — Динамо Махачкала состоится 18 мая 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ахмат — Динамо Махачкала?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ахмат — Динамо Махачкала?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 2» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ахмат — Динамо Махачкала?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ахмат — Динамо Махачкала?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Ахмата» дают 1,90, а на «Динамо» Махачкалу — 4,70, ничью букмекеры оценивают в 3,50.

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    Ахмат — Динамо Махачкала: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 18.05.202514:00. Игра будет за шесть очков
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