В руководстве «Спартака» рассказали о планах на летнее трансферное окно

Генеральный директор московскогопрокомментировал информации о возможном уходе из команды защитников

«Работа по подготовке к летней трансферной кампании началась ещё в марте. Спортивный блок внимательно анализирует информацию по большому числу футболистов, которые могли бы потенциально нас усилить.

Комментировать слухи из СМИ будет некорректно с нашей стороны. Мы расскажем о любых изменениях в составе в тот момент, когда реальные соглашения будут достигнуты», — цитирует Малышева «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что «Спартак» располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ.