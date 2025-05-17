«Бохум» уверенно обыграл «Санкт-Паули», «Вердер» разгромил «Хайденхайм»

В заключительном туре Бундеслигиодержал гостевую победу надсо счётом 2:0 и сохранил шансы на стыковые матчи за выживание в элите.

Гости начали встречу активно и уже на 10-й минуте открыли счёт: Майрон Боаду воспользовался передачей Феликса Пасслака и точно пробил по воротам — 0:1. После гола «Бохум» продолжил играть от обороны, делая ставку на быстрые контратаки, а «Санкт-Паули» пытался перехватить инициативу, но не смог реализовать свои моменты.

В начале второго тайма «Санкт-Паули» усилил давление, но оборона «Бохума» действовала надёжно. На 66-й минуте Боаду оформил дубль, вновь воспользовавшись передачей Пасслака — 0:2. После второго гола гости уверенно контролировали игру, не позволяя хозяевам создать по-настоящему опасные моменты у своих ворот.

Футбол. Германия. Бундеслига Санкт-Паули — Бохум 0:2 Голы: 0:1 Мирон Боадю (10'), 0:2 Мирон Боадю (66') Санкт-Паули: Никола Васильев, Дэвид Немет, Хауке Валь, Сибе ван дер Хейден (Ларс Рицка, 33'), Манолис Салиакас (Адам Дзвигала, 64'), Филипп Треу, Карло Бухальфа, Эрик Смит, Морган Гилавоги (Скотт Бэнкс, 76'), Данель Синани (Йоханнес Эггештайн, 64'), Оладапо Афолаян (Ноа Вайсхаупт, 46') Бохум: Тимо Хорн, Максимилиан Виттек, Феликс Пасслак, Бернардо, Яков Медич (Kacper Koscierski, 84'), Тим Эрман, Георгиос Масурас (Кодзи Миёси, 76'), Ибраима Сиссоко (Энтони Лосийя, 57'), Матс Панневиг (Дани де Вит, 76'), Матуш Беро, Мирон Боадю (Мориц Брошински, 76')

«Бохум» уверенно реализовал свои моменты и добился важной победы в гостях, завершив сезон на мажорной ноте. «Санкт-Паули» завершил сезон поражением и остался в нижней части таблицы.

В параллельном матче «Вердер» одержал крупную гостевую победу над «Хайденхаймом» со счётом 4:1.

Уже на 14-й минуте гости открыли счёт: Романо Шмид реализовал пенальти — 0:1. На 33-й минуте Йенс Стаге удвоил преимущество «Вердера» после передачи Марвина Дукша — 0:2.

В начале второго тайма «Вердер» продолжил контролировать ход игры. На 66-й минуте Марвин Дукш, получив пас от Митчелла Вайзера, сделал счёт 0:3. Лишь на 83-й минуте «Хайденхайм» сумел размочить счёт: Кербер забил после передачи Сиензы — 1:3.

Однако уже на 86-й минуте Топп поставил точку в матче, оформив четвёртый гол гостей — 1:4. Бременцы продемонстрировали хорошую реализацию моментов и надёжность в обороне.

Футбол. Германия. Бундеслига Хайденхайм — Вердер 1:4 Голы: 0:1 Романо Шмид (пенальти) (14'), 0:2 Йенс Стаге (33'), 0:3 Марвин Дукш (66'), 1:3 Лука Кербер (80'), 1:4 Кеке Топп (86') Хайденхайм: Кевин Мюллер, Патрик Майнка, Тим Зирслебен, Омар Траоре, Бенедикт Гимбер (Буду Зивзивадзе, 46'), Ян Шёппнер (Лука Кербер, 46'), Никлас Дорш (Юлиан Нийус, 46'), Адриан Бек (Лео Шенца, 46'), Пауль Ваннер, Марвин Пирингер, Матиас Хонсак (Йонас Фёренбах, 78') Вердер: Феликс Агу (Деррик Кён, 72'), Митчелл-Элия Вайзер, Амос Пипер (Антони Юнг, 85'), Марко Фридль, Никлас Штарк, Михаэль Цеттерер, Марко Грюлль (Джастин Нджинма, 72'), Романо Шмид, Сенне Линен, Йенс Стаге (Леонардо Биттенкорт, 72'), Марвин Дукш (Кеке Топп, 85') Предупреждения: Омар Траоре (39'), Йенс Стаге (55'), Лео Шенца (83'), Амос Пипер (84')

«Хайденхайм» не смог воспользоваться домашним полем и завершил сезон в зоне стыковых матчей.