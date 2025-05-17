«СКА-Хабаровск» одолел «Родину» в матче Первой лиги

Алексей Поддубский Фото: globallookpress.com
Решающий гол был забит на 42-й минуте. Ворота соперника поразил Рамазан Гаджимурадов.
Футбол. Россия. Первая лига
СКА-Хабаровск — Родина 1:0
Гол: 1:0 Рамазан Гаджимурадов (42') СКА-Хабаровск: Алексей Кузнецов, Николай Покидышев (Grebenkin Y., 72'), Егор Носков, Gurban G., Юрий Журавлёв, Роман Емельянов, Борха Мартинес (Садыг Багиев, 66'), Рамазан Гаджимурадов (Альбек Гонгапшев, 66'), Артем Симонян (Александр Максименко, 81'), Камран Алиев (Александр Гаглоев, 81'), Георгий Гонгадзе Родина: Сергей Айдаров, Михаил Рядно, Митя Крижан, Артём Сокол (Иван Кузьмичёв, 76'), Артём Мещанинов, Руслан Фищенко (Даниэль Мишкич, 65'), Артем Концевой, Йорди Рейна, Аршак Корян (Александр Максименко, 46'), Abdusalamov M. (Иван Тимошенко, 65'), Gueye P. (Gapechkin A., 76')
«СКА-Хабаровск» набрал 53 очка. Клуб идет пятым в Первой лиге.
«Родина» (47) находится на 7-й строчке.