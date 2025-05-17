Радимов допустил чемпионство «Краснодара» уже в 29-м туре

Экс‑полузащитник сборной Россииответил на вопрос о потенциально возможном чемпионствеуже в 29-м туре.

«Вполне может и такой расклад быть. Глядя на последние матчи нашего чемпионата — может произойти, что угодно. "Ростов" на эмоциях, последний домашний матч сезона, болельщики придут отблагодарить своим присутствием за выход в финал. "Зениту" будет непросто — он на выезде не всегда берет очки там, где это нужно делать. "Краснодар" фаворит, но у "Оренбурга" последний шанс сохранить место в РПЛ», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент первый «Краснодар» опережает второй «Зенит» на одно очко.