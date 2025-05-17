Если «Факел» уже свою борьбу за выживание провалил, то «Пари НН» все еще ведет гонку и в случае победы может покинуть зону переходных матчей.
В прошлом туре нижегородцы разгромили «Крылья Советов» 5:2, чем подтвердили серьезность своих намерений. «Горожане» неплохо играли в последних матчах с воронежцами. Увидим, какой результат будет на этот раз.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают хозяев фаворитами встречи. Котировки составляют 1.88 и 4.15.
- Эксперты LiveSport согласны с оценкой букмекеров и предложили соответствующие ставки в своем прогнозе.
- Искусственный интеллект предложил ставку на победу «Пари НН» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Пари НН» — «Факел» смотрите на LiveCup.Run.
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