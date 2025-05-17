ПерерывКристал Пэлас — Манчестер СитиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    «Пари НН» — «Факел»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол РПЛ Футбол России Нижний Новгород Факел Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Матч 29-го тура российской Премьер-лиги между «Пари НН» и «Факелом» состоится 17 мая в 19:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Если «Факел» уже свою борьбу за выживание провалил, то «Пари НН» все еще ведет гонку и в случае победы может покинуть зону переходных матчей.

    В прошлом туре нижегородцы разгромили «Крылья Советов» 5:2, чем подтвердили серьезность своих намерений. «Горожане» неплохо играли в последних матчах с воронежцами. Увидим, какой результат будет на этот раз.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры считают хозяев фаворитами встречи. Котировки составляют 1.88 и 4.15.

    • Эксперты LiveSport согласны с оценкой букмекеров и предложили соответствующие ставки в своем прогнозе.

    • Искусственный интеллект предложил ставку на победу «Пари НН» со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Пари НН» — «Факел» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Канада не станет гнаться за крупной победой
  • Канада — Словакия. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Команде Гончаренко очки нужнее
  • «Пари НН» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • «Горожане» не оставят шансов сопернику?!
  • «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 3.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.39
  • Экспресс дня 17 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Канада — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.77
  • Прогноз на матч Пари НН — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ланс — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атлетико — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.65
  • Прогноз на матч Арсенал — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры