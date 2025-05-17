Матч 29-го тура российской Премьер-лиги междусостоится 17 мая в 19:00 мск.

Если «Факел» уже свою борьбу за выживание провалил, то «Пари НН» все еще ведет гонку и в случае победы может покинуть зону переходных матчей.

В прошлом туре нижегородцы разгромили «Крылья Советов» 5:2, чем подтвердили серьезность своих намерений. «Горожане» неплохо играли в последних матчах с воронежцами. Увидим, какой результат будет на этот раз.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают хозяев фаворитами встречи. Котировки составляют 1.88 и 4.15.

Эксперты LiveSport согласны с оценкой букмекеров и предложили соответствующие ставки в своем прогнозе.

Искусственный интеллект предложил ставку на победу «Пари НН» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Пари НН» — «Факел» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.