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    Команде Гончаренко очки нужнее

    Пари НН — Факел. Ставка (к. 1.77) и прогноз на чемпионат России 17 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Факел»
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    Хуан Боселли
    17 мая в 29-м туре российской Премьер-лиги по футболу сыграют «Пари НН» и «Факел». Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Факел», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 17 Мая 2025 года

    Пари НН

  • Нижний Новгород
    •  Пари НН 19:00 Факел

    Факел

  • Воронеж
    •

    «Пари НН»

    Турнирное положение: сейчас команда Виктора Гончаренко идет на 13-м месте в таблице РПЛ с 26 очками.

    Последние матчи: в 28-м туре «Пари НН» разгромил на своем поле «Крылья Советов» со счетом 5:2. Уже к перерыву нижегородцы вели 4:1, полностью подавив своей активностью соперника.

    Пари НН — Факел: коэффициенты букмекеров

    Особенно ярко проявил себя нападающий Хуан Боселли, оформивший хет-трик еще до перерыва (один мяч с пенальти), во втором тайме уругваец забил и четвертый свой гол в матче. Также отличился Грулев.

    Ранее было поражение от «Зенита» (1:2) в гостях и победа над «Ахматом» (1:0).

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    • Не сыграют: дисквалифицирован — Трошечкин (п), травмированы — Кокшаров (н), Марадишвили (п).

    Состояние команды: на финише сезона «Пари НН» все-таки прорвало, и команда смогла провести два ярких домашних матча, которые позволили клубу улучшить турнирное положение и надеяться избежать стыковых матчей.

    Особенно ярко заиграл уругваец Боселли, который стал явным лидером команды и повел своих партнеров за собой в критической ситуации. Также сказалось и возвращение в основу капитана Гоцука, который укрепил и цементировал оборону.

    «Факел»

    Турнирное положение: воронежский клуб идет последним в таблице РПЛ с 16 очками и уже лишился всех шансов сохранить место в элитном дивизионе.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Последние матчи: в 28-м туре «Факел» проиграл на своем поле московскому «Локомотиву» со счетом 0:1. Пропустив уже в середине первого тайма, команда Игоря Шалимова ничего особенного не смогла предложить своему сопернику, оказавшись полностью беззубой в атаке.

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    До этого была домашняя ничья со «Спартаком» (0:0) и поражение в гостях от «Рубина» (1:2).

    Не сыграют: травмирован — Дзиов (з).

    Состояние команды: воронежский «Факел» абсолютно по делу вылетает из российской Премьер-лиги, команда была на протяжении всего сезона самой слабой в лиге. Всего в 28 матчах «Факел» смог забить 12 мячей.

    После ухода зимой из команды лучшего бомбардира Маркова дела стали еще гораздо хуже. Таким образом, за два тура до конца РПЛ воронежцы официально оформили вылет в Первую лигу. Останется ли Шалимов? Пока большой вопрос.

    Статистика для ставок

    • В первом круге была зафиксирована нулевая ничья (0:0)

    • В прошлом сезоне «Факел» выиграл дома (2:0), а в гостях сыграл вничью (1:1)

    • В позапрошлом сезоне «Пари НН» победил на своем поле (3:1), но уступил в гостях (0:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Пари НН» дают 1,77, а на «Факел» — 4,80, ничью букмекеры оценивают в 4,0.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,67, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,30.

    Прогноз: хозяева будут более мотивированными в этой игре, победа позволяет им подняться из зоны стыков и надеяться на сохранение места в РПЛ. По составу «Пари НН» также гораздо более мастеровитее своего соперника, а к концу сезона команда набрала ход и сейчас выглядит очень неплохо во всех линиях.

    Основная ставка: победа «Пари НН» за 1,77.

    Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант, что команда Гончаренко выиграет первые 45 минут.

    Дополнительная ставка: победа хозяев в первом тайме за 2,50.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Пари НН — Факел?

    Матч Пари НН — Факел состоится 17 мая 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Пари НН — Факел?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Пари НН» выиграет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Пари НН — Факел?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Пари НН» выиграет» с коэффициентом у букмекеров 1.77.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Пари НН — Факел?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Пари НН — Факел?

    Коэффициенты букмекеров: : на победу «Пари НН» дают 1,77, а на «Факел» — 4,80, ничью букмекеры оценивают в 4,0.

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    Пари НН — Факел: прогноз и ставка за 1.77, статистика, коэффициенты матча 17.05.202519:00. Команде Гончаренко очки нужнее
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