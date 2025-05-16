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    «Матч ТВ» покажет игры сборной России с Нигерией и Беларусью

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    Телеканал «Матч ТВ» объявил о том, что июньские товарищеские матчи сборной России покажет в прямом эфире.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Спустя четыре года сборная России возвращается в "Лужники", будем надеяться, что это добрый знак для всех футбольных болельщиков, соскучившимся по большим матчам сборной России. За неделю "Матч ТВ" покажет две игры из "Лужников" — суперфинал Кубка России и матч национальной команды против сборной Нигерии — это большая честь для нас.

    Тройке нападающих команды Нигерии может позавидовать любая сборная мира — Лукман, Бонифейс и Осимхен могут сделать шоу из любой игры. Поэтому проверка для сборной России, которая не пропускает восемь матчей подряд, будет серьезнейшая и в любом случае болельщики получат классное зрелище.

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    • А 10-го июня мы откроем новый Национальный стадион в Минске. Очень приятно, что братья-белорусы доверили именно сборной России право быть соперниками в этом важном для них событии. Футбольный сезон подходит к концу, но нас ожидает еще несколько очень ярких событий, которые мы проживем на "Матч ТВ"!» — заявил генеральный продюсер канала Александр Тащин.

    6 июня Россия сыграет в «Лужниках» со сборной Нигерии, а через 4 дня в Минске со сборной Белоруссии.

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