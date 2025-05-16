Ковтун сравнил «Спартак» с раненным зверем в матче против «Ростова»

Бывший защитникпрокомментировал поражение «красно-белых» от(1:2) в финале Пути регионов Кубка России

«Матч удался, был боевитым. "Ростов" и "Спартак" играли смело. Гости находились под давлением, им не давали разыгрывать атаки. У "Спартака" все же было много длинных передач. Концовка матча была неровной, а "Спартак" был как раненый зверь. Было сложно что-то поменять за оставшееся время, когда "Ростов" забил быстрый ответный гол», — приводит слова Ковтуна «Чемпионат».

Суперфинал Кубка России состоится 1 июня в Москве на стадионе «Лужники». Главный приз разыграют между собой ЦСКА и «Ростов».