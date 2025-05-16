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    Ковтун сравнил «Спартак» с раненным зверем в матче против «Ростова»

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    Бывший защитник «Спартака» прокомментировал поражение «красно-белых» от «Ростова» (1:2) в финале Пути регионов Кубка России

    Ливай Гарсия
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    Ливай Гарсия

    «Матч удался, был боевитым. "Ростов" и "Спартак" играли смело. Гости находились под давлением, им не давали разыгрывать атаки. У "Спартака" все же было много длинных передач. Концовка матча была неровной, а "Спартак" был как раненый зверь. Было сложно что-то поменять за оставшееся время, когда "Ростов" забил быстрый ответный гол», — приводит слова Ковтуна «Чемпионат».

    Суперфинал Кубка России состоится 1 июня в Москве на стадионе «Лужники». Главный приз разыграют между собой ЦСКА и «Ростов».

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