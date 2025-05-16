Луис Энрике — о Карло Анчелотти: Я не думаю, что есть другой тренер с таким списком титулов

Главный тренервысоко оценил профессиональные и личные качества

«Я не думаю, что есть другой тренер с таким списком титулов, как у Анчелотти. Он джентльмен на поле и за его пределами. Приятно видеть, что столь успешный итальянский тренер возглавляет такую легендарную команду, как Бразилия», — приводит слова Энрике Mundo Deportivo.

Карло Анчелотти — единственный тренер в истории, выигрывавший Лигу чемпионов четыре раза (дважды с «Миланом» и дважды с «Реалом»), а также чемпионаты Италии, Англии, Франции, Германии и Испании.

Итальянский специалист возглавит сборную Бразилии после завершенения сезона с мадридским «Реалом».