Мареска: «Челси» готов к борьбе за ЛЧ

Главный тренер «Челси»прокомментировал предстоящий матч 37-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» и особо отметил хорошую форму своей команду.

«Мы выиграли почти все матчи против команд, играющих низким блоком и с пятью защитниками. Единственная разница в том, что когда мы играли с такими командами, вероятно, мы атаковали недостаточно быстро.

Но если оглянуться назад — "Вест Хэм", "Вулверхэмптон", "Лестер" и другие команды, которые использовали схему с пятью защитниками, — я думаю, наши результаты были хорошими. Просто нужно научиться действовать иначе».

В последних 10 матчах Премьер-лиги мы набрали 20 очков. Средний показатель в два очка за игру — это хорошая статистика, чтобы бороться за место в Лиге чемпионов. Так что мы должны быть сосредоточены на себе и постараться выдать максимум в пятничном матче«, — сказал итальянский специалист ВВС.

Календарь и таблица АПЛ

Матч против "МЮ" пройдет 16 мая в 22:15 (мск). Сейчас "Челси" идет на пятом месте с 63 очками.