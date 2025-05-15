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    Мареска: «Челси» готов к борьбе за ЛЧ

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    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал предстоящий матч 37-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» и особо отметил хорошую форму своей команду.

    Энцо Мареска
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    Энцо Мареска

    «Мы выиграли почти все матчи против команд, играющих низким блоком и с пятью защитниками. Единственная разница в том, что когда мы играли с такими командами, вероятно, мы атаковали недостаточно быстро.

    Но если оглянуться назад — "Вест Хэм", "Вулверхэмптон", "Лестер" и другие команды, которые использовали схему с пятью защитниками, — я думаю, наши результаты были хорошими. Просто нужно научиться действовать иначе».

    В последних 10 матчах Премьер-лиги мы набрали 20 очков. Средний показатель в два очка за игру — это хорошая статистика, чтобы бороться за место в Лиге чемпионов. Так что мы должны быть сосредоточены на себе и постараться выдать максимум в пятничном матче«, — сказал итальянский специалист ВВС.

    Календарь и таблица АПЛ

    Матч против "МЮ" пройдет 16 мая в 22:15 (мск). Сейчас "Челси" идет на пятом месте с 63 очками.

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