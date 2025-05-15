АПЛ назвала претендентов на приз лучшему игроку сезона

Мохамед Салах Фото: globallookpress.com
Претенденты:
- Полузащитник «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт (32 матча, шесть голов, восемь голевых передач);
- Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх (35 матчей, четыре голевые передачи);
- Нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак (33 матча, 23 гола, шесть голевых передач);
- Нападающий «Брентфорда» Брайан Мбемо (36 матчей, 18 голов, семь голевых передач);
- Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс (33 матча, три гола, семь голевых передач);
- Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах (36 матчей, 28 голов, 18 голевых передач);
- Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк (36 матчей, три гола, одна голевая передача, 14 матчей без пропущенных мячей);
- Нападающий «Ноттингем Форест» Крис Вуд (34 матча, 20 голов, три голевые передачи).
Голосование будет проходить до 19 мая. Напомним, что по итогам прошлого сезона награда досталась игроку «Манчестер Сити» Филу Фодену.