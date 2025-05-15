АПЛ назвала претендентов на приз лучшему игроку сезона

на своем официальном сайте представила список игроков, которые будут претендовать на приз

Претенденты: Полузащитник «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт (32 матча, шесть голов, восемь голевых передач);

Полузащитник «Ливерпуля» Райан Гравенберх (35 матчей, четыре голевые передачи);

Нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак (33 матча, 23 гола, шесть голевых передач);

Нападающий «Брентфорда» Брайан Мбемо (36 матчей, 18 голов, семь голевых передач);

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс (33 матча, три гола, семь голевых передач);

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах (36 матчей, 28 голов, 18 голевых передач);

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк (36 матчей, три гола, одна голевая передача, 14 матчей без пропущенных мячей);

Нападающий «Ноттингем Форест» Крис Вуд (34 матча, 20 голов, три голевые передачи).

Календарь и таблица АПЛ

Голосование будет проходить до 19 мая. Напомним, что по итогам прошлого сезона награда досталась игроку «Манчестер Сити» Филу Фодену.