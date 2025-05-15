2-й периодЛокомотив — Трактор 2:1Онлайн
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    Виталий Кравцов«Локомотив» — «Трактор» 2:1. Онлайн, прямая трансляция
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    Аморим: В последних матчах наш показатель ожидаемых голов был больше, чем у соперника

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим отметил, что в последних матчах его команда играла не хуже соперников, несмотря на неудачные результаты.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Трудно говорить об этом и не выглядеть сумасшедшим, но если вы посмотрите на xG, например, в последних матчах, то наш больше. Мне это понятно, но сейчас об этом трудно говорить. Давайте сосредоточимся на том, чтобы хорошо завершить сезон, а потом уже будем готовиться к будущему», — сказал Аморим на пресс-конференции.

    После 36 туров АПЛ «МЮ» занимает 16-е место в турнирной таблице с 39 очками, демонстрируя один из худших сезонов за последние десятилетия.

    Впереди у команды важные матчи с «Челси»(16 мая) и финал Лиги Европы против «Тоттенхэма» (21 мая).

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