Аморим: В последних матчах наш показатель ожидаемых голов был больше, чем у соперника

Главный тренеротметил, что в последних матчах его команда играла не хуже соперников, несмотря на неудачные результаты.

«Трудно говорить об этом и не выглядеть сумасшедшим, но если вы посмотрите на xG, например, в последних матчах, то наш больше. Мне это понятно, но сейчас об этом трудно говорить. Давайте сосредоточимся на том, чтобы хорошо завершить сезон, а потом уже будем готовиться к будущему», — сказал Аморим на пресс-конференции.

После 36 туров АПЛ «МЮ» занимает 16-е место в турнирной таблице с 39 очками, демонстрируя один из худших сезонов за последние десятилетия.

Впереди у команды важные матчи с «Челси»(16 мая) и финал Лиги Европы против «Тоттенхэма» (21 мая).