Смотреть онлайн матча «Вильярреал» — «Леганес» 14.05.2025. Прямая трансляция в 20:00

приметв матче 36-го тура испанской Примеры, который состоится 14 мая в 20:00 мск.

«Вильярреал» будет играть для того, чтобы обезопасить свою позицию в зоне Лиги чемпионов. «Желтые» еще не получили путевку в турнир. В случае победы команда еще и продлит свою серию до четырех матчей.

«Леганес» намерен покинуть зону вылета. В прошлом туре он победил «Эспаньол» и приблизился к спасению на расстояние одного балла. Победа, скорее всего, гарантирует гостям подъем.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают «Вильярреал» фаворитом. Ставки принимаются с коэффициентами 1.40 и 7.20 соответственно.

Эксперты LiveSport ставят на результативный размен голами. Ставки можно посмотреть здесь.

Искусственный интеллект спрогнозировал результативную победу «Вильярреала» со счетом 3:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вильярреал» — «Леганес» смотрите на LiveCup.Run.