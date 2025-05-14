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    ЦСКА — «Зенит»ЦСКА — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
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    Смотреть онлайн матча «Вильярреал» — «Леганес» 14.05.2025. Прямая трансляция в 20:00

    «Вильярреал» — «Леганес»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Вильярреал» примет «Леганес» в матче 36-го тура испанской Примеры, который состоится 14 мая в 20:00 мск.

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    «Вильярреал» будет играть для того, чтобы обезопасить свою позицию в зоне Лиги чемпионов. «Желтые» еще не получили путевку в турнир. В случае победы команда еще и продлит свою серию до четырех матчей.

    «Леганес» намерен покинуть зону вылета. В прошлом туре он победил «Эспаньол» и приблизился к спасению на расстояние одного балла. Победа, скорее всего, гарантирует гостям подъем.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры считают «Вильярреал» фаворитом. Ставки принимаются с коэффициентами 1.40 и 7.20 соответственно.

    • Эксперты LiveSport ставят на результативный размен голами. Ставки можно посмотреть здесь.

    • Искусственный интеллект спрогнозировал результативную победу «Вильярреала» со счетом 3:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Вильярреал» — «Леганес» смотрите на LiveCup.Run.

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