Семак: Где‑то мы не справились, где‑то непонятные решения арбитров

Главный тренервысказался о матче против(0:2, 3:4 по пенальти).

«Очень обидно уступить за шаг до финала. Нужно было забивать. Сама игра была неплохой в нашем исполнении.

Где‑то мы не справились, где‑то непонятные решения арбитров, которые повлияли на ход матч. Тот же первый пенальти — там не было фола. Два игрока в офсайде, которые мешают нашим игрокам. Трактовку оставим на усмотрение специалистам, а так — жалко. Не справились с одним угловым, но и там большой вопрос по поводу фола на Барриосе, которому просто не дали сыграть», — цитирует Семака «Матч ТВ».

В Суперфинале Кубка России москвичи сыграют с победителем финала Пути регионов между «Спартаком» и «Ростовом».