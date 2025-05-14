«Реал» получил серьезный удар в прошлом туре, когда проиграл «Барселоне». Из-за этого шансы на титул чемпионат для «сливочных» стали очень облачными. В случае потери очков в предстоящем матче хозяева окончательно выйдут из гонки.
«Мальорка» постарается сделать все, чтобы насолить «Реалу». «Островитяне» в шаге от зоны еврокубков. Они могут подняться на 8-е место и бороться за место в Лиге конференций. Посмотрим, смогут ли гости выиграть у «галактикос». Этого они не смогли сделать в последних четырех очных встречах.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- «Реал» считается фаворитом за 1.39. Ставки на победу «Мальорки» букмекеры принимают с коэффициентом 7.40.
- Эксперты LiveSport считают, что «Реалу» не удастся избежать проблем в этой встрече. Прогноз на игру можно почитать здесь.
- ИИ считает, что «Реал» победит со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Реал» — «Мальорка» смотрите на LiveCup.Run.
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