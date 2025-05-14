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    «Реал» — «Мальорка»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Мадридский «Реал» будет принимать «Мальорку» в матче 36-го тура испанской Примеры. Команды сыграют 14 мая на «Сантьяго Бернабеу». Начало в 22:30 мск.

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    «Реал» получил серьезный удар в прошлом туре, когда проиграл «Барселоне». Из-за этого шансы на титул чемпионат для «сливочных» стали очень облачными. В случае потери очков в предстоящем матче хозяева окончательно выйдут из гонки.

    «Мальорка» постарается сделать все, чтобы насолить «Реалу». «Островитяне» в шаге от зоны еврокубков. Они могут подняться на 8-е место и бороться за место в Лиге конференций. Посмотрим, смогут ли гости выиграть у «галактикос». Этого они не смогли сделать в последних четырех очных встречах.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • «Реал» считается фаворитом за 1.39. Ставки на победу «Мальорки» букмекеры принимают с коэффициентом 7.40.

    • Эксперты LiveSport считают, что «Реалу» не удастся избежать проблем в этой встрече. Прогноз на игру можно почитать здесь.

    • ИИ считает, что «Реал» победит со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Реал» — «Мальорка» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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