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    Сложит ли «Реал» полномочия чемпиона против «Мальорки»?

    Реал Мадрид — Мальорка: прогноз на голы и ставка на матч чемпионата Испании

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    Килиан Мбаппе
    14 мая в 36-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» и «Мальорка». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Мальорка», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 14 Мая 2025 года

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 22:30 Мальорка

    Мальорка

  • Пальма-де-Мальорка
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    «Реал»

    Турнирное положение: «Реал» после 35-ти поединков испанского первенства набрал 75 пунктов и сохраняет лишь теоретические шансы на титул.

    Команда находится на второй строчке в таблице с отставанием в семь очков от лидера «Барселоны», поэтому в случае осечки сложит чемпионские полномочия.

    Реал Мадрид — Мальорка: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 35-го тура Ла Лиги мадридский клуб на выезде потерпел поражение в «Класико» как раз от «Барселоны» (3:4).

    Перед этим в поединке 34-го тура испанского первенства коллектив теперь уже в домашних стенах набрал максимум очков, обыграв «Сельту» с результатом 3:2.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Менди, Алаба, Камавинга, Милитао и Карвахаль, дисквалифицирован — Рюдигер.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Реал» проиграл (оба раза — «Барселоне») при одной победе.

    Это вроде бы свидетельствует о не лучших шансах хозяев на успех, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Килиан Мбаппе — лучший бомбардир команды и Ла Лиги вообще с 27-ю голами.

    «Мальорка»

    Турнирное положение: «Мальорка» после 35-ти поединков испанского первенства набрала 47 очков и борется за попадание в еврокубки.

    Команда находится на 10-м месте и по дополнительным показателям отстает от зоны континентальных турниров (топ-8), а также на два балла опережает ближайшего преследователя — «Валенсию».

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  • 07/05/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 35-го тура испанского первенства балеарский клуб на своем поле обыграл «Вальядолид» — 2:1.

    Перед этим в поединке 34-го тура испанского первенства коллектив теперь уже в чужих стенах также остался без очков, потерпев поражение от «Жироны» (0:1).

    Не сыграют: травмированы — Дани Родригес, Чикиньо, Ману Морланес, Роберт Наварро и Аблон Пратс, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Мальорка» проиграла четыре раза при двух победах и одной ничьей.

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    Это свидетельствует о не лучших шансах гостей даже на один балл, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Ведат Мурики — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с семью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Реала» забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей «Мальорки» забивали меньше 2,5 голов.

    • в четырех из пяти последних матчей «Мальорки» хотя бы одна команда не забивала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.10, победа «Мальорки» — в 8.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их семи из восьми последних домашних поединков.

    При этом в последнем матче гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних поединках «Реала».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Реал Мадрид — Мальорка?

    Матч Реал Мадрид — Мальорка состоится 14 мая 2025 года в 22:30 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Реал Мадрид — Мальорка?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Реал Мадрид — Мальорка?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Реал Мадрид — Мальорка?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Реал Мадрид — Мальорка?

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.10, победа «Мальорки» — в 8.00.

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