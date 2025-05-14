Реал Мадрид — Мальорка: прогноз на голы и ставка на матч чемпионата Испании

14 мая в 36-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал» и «Мальорка». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Мальорка», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Реал»

Турнирное положение: «Реал» после 35-ти поединков испанского первенства набрал 75 пунктов и сохраняет лишь теоретические шансы на титул.

Команда находится на второй строчке в таблице с отставанием в семь очков от лидера «Барселоны», поэтому в случае осечки сложит чемпионские полномочия.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 35-го тура Ла Лиги мадридский клуб на выезде потерпел поражение в «Класико» как раз от «Барселоны» (3:4).

Перед этим в поединке 34-го тура испанского первенства коллектив теперь уже в домашних стенах набрал максимум очков, обыграв «Сельту» с результатом 3:2.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Менди, Алаба, Камавинга, Милитао и Карвахаль, дисквалифицирован — Рюдигер.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Реал» проиграл (оба раза — «Барселоне») при одной победе.

Это вроде бы свидетельствует о не лучших шансах хозяев на успех, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Килиан Мбаппе — лучший бомбардир команды и Ла Лиги вообще с 27-ю голами.

«Мальорка»

Турнирное положение: «Мальорка» после 35-ти поединков испанского первенства набрала 47 очков и борется за попадание в еврокубки.

Команда находится на 10-м месте и по дополнительным показателям отстает от зоны континентальных турниров (топ-8), а также на два балла опережает ближайшего преследователя — «Валенсию».

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 35-го тура испанского первенства балеарский клуб на своем поле обыграл «Вальядолид» — 2:1.

Перед этим в поединке 34-го тура испанского первенства коллектив теперь уже в чужих стенах также остался без очков, потерпев поражение от «Жироны» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Дани Родригес, Чикиньо, Ману Морланес, Роберт Наварро и Аблон Пратс, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Мальорка» проиграла четыре раза при двух победах и одной ничьей.

Это свидетельствует о не лучших шансах гостей даже на один балл, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Ведат Мурики — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с семью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Реала» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Мальорки» забивали меньше 2,5 голов.

в четырех из пяти последних матчей «Мальорки» хотя бы одна команда не забивала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.10, победа «Мальорки» — в 8.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их семи из восьми последних домашних поединков.

При этом в последнем матче гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних поединках «Реала».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25