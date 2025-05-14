Реал Мадрид — Мальорка: прогноз на голы и ставка на матч чемпионата Испании

Реал Мадрид
Мальорка
«Реал»
Турнирное положение: «Реал» после 35-ти поединков испанского первенства набрал 75 пунктов и сохраняет лишь теоретические шансы на титул.
Команда находится на второй строчке в таблице с отставанием в семь очков от лидера «Барселоны», поэтому в случае осечки сложит чемпионские полномочия.
Реал Мадрид — Мальорка: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 35-го тура Ла Лиги мадридский клуб на выезде потерпел поражение в «Класико» как раз от «Барселоны» (3:4).
Перед этим в поединке 34-го тура испанского первенства коллектив теперь уже в домашних стенах набрал максимум очков, обыграв «Сельту» с результатом 3:2.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы — Менди, Алаба, Камавинга, Милитао и Карвахаль, дисквалифицирован — Рюдигер.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Реал» проиграл (оба раза — «Барселоне») при одной победе.
Это вроде бы свидетельствует о не лучших шансах хозяев на успех, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Килиан Мбаппе — лучший бомбардир команды и Ла Лиги вообще с 27-ю голами.
«Мальорка»
Турнирное положение: «Мальорка» после 35-ти поединков испанского первенства набрала 47 очков и борется за попадание в еврокубки.
Команда находится на 10-м месте и по дополнительным показателям отстает от зоны континентальных турниров (топ-8), а также на два балла опережает ближайшего преследователя — «Валенсию».
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 35-го тура испанского первенства балеарский клуб на своем поле обыграл «Вальядолид» — 2:1.
Перед этим в поединке 34-го тура испанского первенства коллектив теперь уже в чужих стенах также остался без очков, потерпев поражение от «Жироны» (0:1).
Не сыграют: травмированы — Дани Родригес, Чикиньо, Ману Морланес, Роберт Наварро и Аблон Пратс, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Мальорка» проиграла четыре раза при двух победах и одной ничьей.
Это свидетельствует о не лучших шансах гостей даже на один балл, особенно если учесть явное преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Ведат Мурики — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с семью голами.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Реала» забивали обе команды
- в четырех из пяти последних матчей «Мальорки» забивали меньше 2,5 голов.
- в четырех из пяти последних матчей «Мальорки» хотя бы одна команда не забивала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.35. Ничья — в 5.10, победа «Мальорки» — в 8.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.65 и 2.25.
- 1.83Вальядолид — Жирона: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.50Севилья — Лас-Пальмас: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.08ЦСКА — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
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Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их семи из восьми последних домашних поединков.
При этом в последнем матче гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и забьют больше 2,5 голов, ведь так было в трех последних поединках «Реала».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.25