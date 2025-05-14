ЦСКА по пенальти переиграл «Зенит» и вышел в Суперфинал Кубка России

В ответном матче финала Пути РПЛ Кубка Россиипобедилсо счетом 2:0.

Авторами забитых мячей стали Матвей Кисляк на 37-й минуте и Тамерлан Мусаев на 92-й минуте.

Отметим, что на 45+2-й минуте Иван Обляков не смог забить с пенальти.

«Зенит» выиграл первую игру со счетом 2:0. Таким образом, суперфиналист Кубка России решался в серии пенальти. В ЦСКА забили все, а вот в «Зените» удар с «точки» не реализовали Александр Соболев и Густаво Мантуан.

Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф ЦСКА — Зенит 3:0 Голы: 1:0 Матвей Кисляк (37'), 2:0 Тамерлан Мусаев (90+2'), : Игорь Дивеев (пенальти) (1'), : Дуглас Сантос (пенальти) (2'), : Alerrandro (пенальти) (2'), : Андрей Мостовой (пенальти) (3'), : Матвей Кисляк (пенальти) (3'), : Луис Энрике (пенальти) (4'), : Данил Круговой (пенальти) (4') ЦСКА: Владислав Тороп, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, Иван Обляков (Shumansky A., 82'), Миралем Пьянич (Аббосбек Файзуллаев, 62'), Матвей Кисляк, Кристиян Бистрович (Данил Круговой, 73'), Адольфо Гайч, Секу Койта (Alerrandro, 62'), Сауль Гуарирапа (Тамерлан Мусаев, 73') Зенит: Денис Адамов, Страхиня Эракович, Нино, Нуралы Алип, Дуглас Сантос, Ильзат Ахметов (Луис Энрике, 46'), Вильмар Барриос, Андрей Мостовой, Педро Родригес (Юрий Горшков, 89'), Максим Глушенков (Александр Соболев, 89'), Матео Кассьерра (Густаво Мантуан, 89') Предупреждения: Виллиан Роша (45+5'), Матвей Кисляк (73')

В Суперфинале Кубка России москвичи сыграют с победителем финала Пути регионов между «Спартаком» и «Ростовом».