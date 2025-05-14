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    Президент Бразилии отреагировал на назначение Анчелотти главным тренером национальной команды

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    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после назначения Карло Анчелотти на пост главного тренера сборной Бразилии отметил, что национальной командой может руководить и местный специалист.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    12 мая Бразильская конфедерация футбола сообщила о подписании контракта с 65‑летним Анчелотти до чемпионата мира 2026 года.

    «Анчелотти — великий тренер. Он был хорошим игроком, а затем стал отличным специалистом. Но я думаю, что проблема в Бразилии в смене поколений. Достаточно вспомнить нашу атаку в 2002 и 2006 годах, чтобы понять, что мы еще очень далеки от этого. Возможно, наша проблема более структурная. Считаю, что очень сложно выстроить команду, собрав игроков и тренера за 15 дней до игры, а затем думать, что она победит.

    Надеюсь, будучи тактически хорошо подготовленным специалистом, Анчелотти сможет помочь сборной Бразилии. Честно говоря, я не против иностранцев, но считаю, что в Бразилии есть тренеры, способные возглавить команду», — цитирует президента страны O Globo.

    Сборная Бразилии находится на пятом месте в рейтинге ФИФА.

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