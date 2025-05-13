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    Мешков рассудит ЦСКА и «Зенит» в финале Кубка России

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    Назначены арбитры на финальные матчи Кубка России.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    Виталий Мешков будет работать на ответном матче Пути РПЛ ЦСКА — «Зенит». Ему помогут на линиях Арам Петросян и Константин Шаламберидзе, резервный судья — Евгений Буланов, VAR — Сергей Карасев, AVAR — Роман Галимов, инспектор — Сергей Французов.

    «Спартак» и «Ростов» в финале Пути регионов рассудит Кирилл Левников. Боковые арбитры — Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин, резервный судья — Ян Бобровский, VAR — Василий Казарцев; АVAR — Андрей Фисенко, инспектор — Андрей Бутенко.

    Встреча ЦСКА — «Зенит» начнется 14 мая в 19:30 мск. «Спартак» примет «Ростов» в четверг, 15 мая.

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