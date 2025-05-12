будут закрывать программу 28-го тура российской Премьер-лиги. Игра состоится 12 мая в 19:00 мск.

«Пари НН» пытается избежать стыковых матчей, но набирать очки на регулярной основе не получается. Клуб выиграл только один матч из пяти последних. При этом победа в предстоящей игре не гарантирует хозяевам спасение.

«Крылья» в неплохой форме, если учитывать, что самарцы проиграли только один матч из пяти. Однако команда не очень хорошо играет на выезде. Посмотрим, получится ли у гостей исправить ситуацию.

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Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

2.45 и 2.90 на победу команд в матче. На ничью букмекеры дают 3.40.

Эксперты LiveSport.Ru предложили прогноз с коэффициентом 1.93.

Искусственный интеллект считает, что команды сыграют вничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Пари НН» — «Крылья Советов» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.