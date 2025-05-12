«Пари НН» пытается избежать стыковых матчей, но набирать очки на регулярной основе не получается. Клуб выиграл только один матч из пяти последних. При этом победа в предстоящей игре не гарантирует хозяевам спасение.
«Крылья» в неплохой форме, если учитывать, что самарцы проиграли только один матч из пяти. Однако команда не очень хорошо играет на выезде. Посмотрим, получится ли у гостей исправить ситуацию.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- 2.45 и 2.90 на победу команд в матче. На ничью букмекеры дают 3.40.
- Эксперты LiveSport.Ru предложили прогноз с коэффициентом 1.93.
- Искусственный интеллект считает, что команды сыграют вничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Пари НН» — «Крылья Советов» смотрите на LiveCup.Run.
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