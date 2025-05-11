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    Ромелу Лукаку«Наполи» — «Дженоа». Онлайн, прямая трансляция
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    «Интер» одержал уверенную победу над «Торино»

    «Торино» — «Интер»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В 36-м туре итальянской Серии А «Торино» проиграло дома «Интеру» со счетом 0:2.

    Никола Залевский (справа)
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    Никола Залевский (справа)

    Уже не 14-й минуте команда Симоне Индзаги вышел вперед после гола Николы Залевского с передачи Алессандро Бастони.

    Второй мяч нерадзурри забили на 50-й минуте после точного удара Кристьяна Асслани с 11-метровой отметки.

    На

    Календарь и таблица Серии А

    Футбол. Италия. Серия А
    Торино — Интер 0:2
    Голы: 0:1 Никола Залевский (14'), 0:2 Кристьян Аслани (пенальти) (49') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Али Дембеле (Sergiu Perciun, 63'), Гильермо Марипан, Адам Масина, Кристиано Бираги, Самуэле Риччи (Иван Илич, 80'), Гвидас Гинейтис (Чезаре Казадей, 63'), Элиф Элмас, Никола Влашич, Валентин Лацаро (Alessio Cacciamani, 80'), Че Адамс Интер: Хосеп Мартинес, Карлос Аугусто (Федерико Димарко, 46'), Маттео Дармиан, Алессандро Бастони (Франческо Ачерби, 79'), Стефан де Врей, Янн Биссекк (Дензел Дюмфрис, 46'), Хоакин Корреа, Пётр Зелиньски (Николо Барелла, 62'), Кристьян Аслани, Никола Залевский (Хакан Чалханоглу, 62'), Мехди Тареми Предупреждения: Карлос Аугусто (25'), Янн Биссекк (43'), Ваня Милинкович-Савич (47'), Никола Залевский (56')

    «Интер» набрал 77 очков и сравнялся в таблице Серии А с «Наполи», но у соперника на игру меньше. «Торино» с 44 очками идет на 11-м месте.

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